Presidente amenaza con llevarse de Córdoba al equipo Jaguares

Una verdadera polvareda se desató en Córdoba tras conocerse que el equipo de fútbol Jaguares solicitaría un cambio de sede en la próxima asamblea de la Dimayor, que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre.

Las ofertas que estudiaría su presidente, Nelson Soto, provienen de Antioquia y Casanare para llevarse el equipo hacia esas localidades, aduciendo que no ha recibido el apoyo necesario para permanecer en la capital cordobesa.

No es la primera vez que Soto amenaza con llevarse el equipo. Ya lo hizo en el año 2016 con el fin de lograr mayores recursos para el mismo. Sin embargo, en esta oportunidad generó gran molestia entre las autoridades y los aficionados.

El primero en responderle fue el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, quien indicó que la decisión de Soto es un irrespeto con la afición y que la Alcaldía no es la dueña del equipo, sino uno de sus patrocinadores.“Yo tengo que aclarar que nosotros somos patrocinadores de Jaguares, nos somos propietarios del equipo, a mi parece que es una falta de respeto con el cariño que la afición le ha tenido al equipo estos años”, explicó.

También señaló que la ciudad le ha brindado a Jaguares patrocinio, el estadio Jaraguay y las canchas para practicar sin pagar impuestos, ni servicios públicos. “Me parece un irrespeto que el presidente de Jaguares esté amenazando con irse, amenazando con abandonar una afición que lo ha arropado, que lo ha apoyado, que lo ha beneficiado y que lo ha llevado a lo alto de la Liga Águila”, reiteró.

Aclaró que está dispuesto a seguir apoyando económicamente al equipo Jaguares para el próximo año y reiteró que los recursos de la presente vigencia fueron entregados en su totalidad, razón por la cual no entiende la decisión del dueño.

Por su parte, César Augusto Londoño, periodista deportivo, calificó a Soto de insoportable. “Le montan estadio, iluminación y se va a ir. Tenemos unos personajitos en el fútbol, vive trasteando con esa ficha por Buenaventura, Palmira y Girardot dejando deudas en todas partes”, precisó.

Entretanto, los aficionados indicaron que no les parece justo que el director se lleve un equipo al que han estado apoyando desde hace seis años cuando se inició en el Torneo Águila y lo consideran como un irrespeto con ellos, especialmente cuando los apoyaron para lograr el ascenso, mantener la categoría y el cupo para la Copa Sudamericana.

Finalmente, Soto dijo que no se quiere quiere ir de Córdoba, pero que necesita buscar alternativas para no dejar quebrar el club y que este año no ha recibido apoyo económico por parte de la Alcaldía de Montería, ni de la Gobernación de Córdoba.