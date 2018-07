Programa colombiano en los Centroamericanos y del Caribe 2018

El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este viernes 20 de julio en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla -2018.

BALONCESTO FEMENINO - Coliseo Elías Chegwin

8:30 p.m.: Colombia vs. Islas Vírgenes.

BALONMANO FEMENINO - Coliseo Elías Chegwin.

8:30 p.m.: Colombia vs. Cuba.

BÉISBOL MASCULINO - Coliseo Édgar Rentería

8:00 p.m.: Nicaragua vs. Colombia.

CICLISMO RUTA FEMENINO - Cali

9:00 a.m.: Ana Cristina Sanabria Sánchez y Sérika Gulumá (contrarreloj individual).

CICLISMO RUTA MASCULINO – Cali

10:30 a.m.: Walter Alejandro Vargas y Rodrigo Contreras Pinzón (contrarreloj individual).

ECUESTRE - Escuela de Caballería Ejército

11:00 a.m.: Juan Carlos Tafur, Anne Charlotte Bermúdez, Mauricio Rodríguez, Jhonatan García (Prueba completa Mixto adiestramiento).

FÚTBOL MASCULINO - Estadio Romelio Martínez.

7:00 p.m.: Colombia vs. Costa Rica.

GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINO - Centro de Eventos Puerto de Oro

6:30 p.m.: Jossimar Calvo Moreno, Carlos Alberto Calvo Agudelo, Andrés Felipe Martínez, Javier Sandoval Afanador, Didier Yamit Lugo (Final equipos).

LEVANTAMIENTO DE PESAS - Coliseo U. del Atlántico

11:00 a.m.: Carlos Andrés Berna Gómez (final 54 kg).

1:00 p.m.: Ana Iris Segura (final 48 kg).

3:00 p.m.: Francisco Mosquera Valencia, John Jairo Serna Mendoza (final 62 kg).

NATACIÓN CARRERAS - Complejo Acuático

10:00 a.m.: Jonathan David Gómez, Jorge Mario Murillo, Isabella Arcila, Sirena Carolina Rowe. (Relevo combinado mixto 400 mts.)

10:00 a.m.: María Paula Álvarez, María Clara Román Mantilla. Clasificaciones finales (400 mts. libre femenino).

10:00 a.m.: Jonathan David Gómez, David Arias González. Clasificaciones finales (200 mts. Mariposa).

10:00 a.m.: Isabella Arcila Hurtado, Daniela Gutiérrez Zapata. (Clasificaciones finales 50 mts. espalda).

10:00 a.m.: Esnaider Rey Reales, Cardenio Andrés Fernández. (Clasificaciones finales 100 mts. libre).

10:00 a.m.: Karina Alexandra Vivas. (Clasificaciones finales 100 mts. pecho).

10:00 a.m.: Jonathan David Gómez Noriega, Santiago Ángel Corredor Zabala, Esnaider Rey Reales Arrieta, Juan Manuel Morales Restrepo. (Clasificaciones finales 4x200 m. relevo libre).

NATACIÓN CLAVADOS - Complejo Acuático

4:00 p.m. Diana Viviana Bermúdez Uribe, Diana Isabel Pineda Zuleta. (Final Trampolín 1 mt. femenino).

4:00 p.m.: Alejandro Arias Muñoz, Sebastián Morales Mendoza. (Final trampolín 1 mt. Masculino).

ECUESTRE – Escuela de caballería del Ejército-Bogotá

11:00 a.m.: Anne Charlotte Bricke, Mauricio Bermúdez Acuña y Jhonatan Rodríguez. (primera prueba, sumatoria individual y equipos).

PENTATLÓN MODERNO – Club Campestre Cali

10:00 a.m.: Valentina Buriticá Buitrago y Paula Andrea Vargas. (Final individual).

RÁCQUETBAL MASCULINO INDIVIDUAL - Parque de raquetas

10:00 a.m.: Mario Osvaldo Mercado Valenzuela, Hosman Andrés Gómez. (Ronda de grupos).

10:00 a.m.: Cristina Amaya Cassino y Adriana Riveros González (Ronda de grupos).

5:00 p.m. Set de Jesús Cubillos Ruiz, Mario Osvaldo Mercado Valenzuela. (Ronda de grupos).

5:00 p.m.: Cristina Amaya Cassino, Adriana Selach Riveros González. (Ronda de grupos).

REMO – EMBALSE CALIMA

7:00 a.m.: Doble par cortos peso ligero - Fray Ramírez y Henry Monsalve.

7:20 a.m.: Dos pares largos sin timonel ligero masculino - Henry Monsalve y Fray Ramírez.

7:40 a.m.: Un par remos cortos femenino - Zulay Gil.

8:00 a.m.: Un par remos cortos masculino - Jhon Artur Jone.

8:20 a.m.: Individual par cortos peso ligero masculino - Andrés Felipe Mejía.

8:40 a.m.: Dos remos largos masculino - Jhon Arthur Jone y Thomas Scholtz.

9:00 a.m.: Individual par cortos peso ligero femenino - Mónica Jiménez.

9:20 a.m.: Doble par de remos cortos masculino - Johnson Gómez y Thomas Scholtz.

SÓFTBOL FEMENINO - Estadio Unidad Deportiva

3:00 p.m.: Colombia vs. México.

6:00 p.m.: Curazao vs. Colombia.

SQUASH - Primera Ronda Club Campestre Cali

9:15 a.m.: Catalina Peláez, Laura Viviana Tovar y María Paula Tovar (Individual femenino).

9:15 a.m.: Miguel Ángel Rodríguez Forero, Juan Camilo Vargas Heredia y Andrés Felipe Herrera González. (Primera ronda individual masculino).

1:15 p.m.: Laura Viviana Tovar y María Paula Tovar Pérez (Primera ronda dobles femenino).

2:30 p.m.: Juan Camilo Vargas Heredia y Andrés Felipe Herrera González (Primera ronda dobles masculino).

TAEKWONDO - Coliseo Colegio Marymount

10:00 a.m.: Karen Liseth Sauche Arias. (Preliminares y finales Poomsae individual).

1:00 p.m. Harold Duván Avella Patiño. (Preliminares y finales Kyorugi menos de 54 kg. hombres).

1:00 p.m. Cristian Steven Torres Rueda (Preliminares y finales Kyorugi menos de 63 kg hombres).

1:00 p.m.: Andrea Ramírez Vargas. (Preliminares y finales Kyorugi menos de 46 kg mujeres).

1:00 p.m.: Laura Sofía García Barrera (Preliminares y finales Kyorugi menos de 53 kg mujeres).

TENIS DE MESA - Centro de Eventos Puerta de Oro

9:00 a.m.: Paula Andrea Medina, Manuela Echeverry Ocampo y Luisa Fernanda Zuluaga Vélez. (Cuartos de final equipos mujeres).

10:45 a.m.: Joaquín Ángel Villegas Arango, Julián David Ramos Buitrago, Miguel Ángel Aguirre Madrid (Cuartos de final equipos hombres).

12:30 m. Paula Andrea Medina, Manuela Echeverry Ocampo, Luisa Fernanda Zuluaga Vélez. (Semifinal equipos mujeres).

2:15 p.m.: Joaquín Ángel Villegas Arango, Julián David Ramos Buitrago, Miguel Ángel Aguirre Madrid (Semifinal equipos hombres).

4:30 p.m.: Paula Andrea Medina, Manuela Echeverry Ocampo, Luisa Fernanda Zuluaga Vélez. (Final equipos mujeres).

6:15 p.m.: Joaquín Ángel Villegas Arango, Julián David Ramos Buitrago, Miguel Ángel Aguirre. (Final equipos hombres).

VELA - Marina de Puerto Velero

11:00 a.m. Andrey Quintero Porras. Regata 2-3-4 (Laser Estandar hombres).

11:00 a.m.: Juan Sebastián Martínez. Regata 2-3 (Sunfish Sunfish hombres).

11:00 a.m. John Jairo Mora Bolaños. Regata 2-3-4-5. (Kite fórmula hombres)

11:00 a.m.: Santiago Grillo Diez. Regata 2-3. (Tabla Rsx hombres).

11:00 a.m.: Esteban Echavarría Jaramillo, Juan Esteban Restrepo. Regata 2-3. (Snipe Abierta).

VOLEIBOL FEMENINO - Coliseo Humberto Perea

7:00 p.m.: Colombia vs. Costa Rica (fase todos contra todos).