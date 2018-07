Este es el programa colombiano en los Centroamericanos para este viernes

El siguiente es el programa de competencias de los atletas colombianos para este viernes 27 de julio en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla -2018.

BALONMANO - Colegio Sagrado Corazón

8:00 p.m.: Colombia vs. República Dominicana – Mujeres – Fase de grupos.

BOLO - Coliseo de Bolos (Cali)

7:30 a.m.: Manuel Otálora, Jaime Gómez, Santiago Mejía, Jaime González, Óscar Rodríguez y Edward Rey – Sencillos masculino – Serie B.

11:30 a.m.: Rocío Restrepo, Clara Juliana Guerrero, María José Rodríguez, Anggie Ramírez, Juliana Franco y Laura Plazas – Dobles – Series A y B.

BOXEO - Salón Jumbo Country Club

3:00 p.m.: Jhon Wilmer Martínez - 56 Kg. - Cuartos final.

7:00 p.m.: Jhon Lenon Gutiérrez - 64 Kg. - Cuartos final.

7:00 p.m.: Paola Andrea Calderón - 64 Kg. - Cuartos de final.

ECUESTRE - Escuela de Equitación Cantón Norte (Bogotá, D.C.)

9:00 a.m.: Fernando Cárdenas, Mauricio Guevara, Lina Marcela Rojas, Juan Pablo Betancourt y Santiago Medina - Salto 2da. calificativa Individual mixto.

9:00 a.m.: Fernando Cárdenas, Mauricio Guevara, Lina Marcela Rojas, Juan Pablo Betancourt y Santiago Medina - Salto 2da. Equipos mixtos – FINAL.

KARATE DO - Coliseo Colegio Marymount

9:00 a.m.: Stefanny Medina – Kumite menos de 61 Kg. – Eliminatorias.

9:00 a.m.: Shanne Torres – Kumite más de 68 Kg. –Eliminatorias.

9:00 a.m.: Diego Fernando Lenis – Kumite más de 84 Kg. - Eliminatorias.

3:00 p.m.: Stefanny Medina – Kumite menos de 61 Kg. – FINAL.

3:00 P.M. Shanne Torres – Kumite más de 68 Kg. – FINAL.

3:00 p.m.: Diego Fernando Lenis – Kumite más de 84 Kg. - FINAL.

POLO- Complejo Acuático

3:40 p.m.: Puerto Rico vs. Colombia- Eliminatoria - Juego 10.

7:55 p.m.: Colombia vs. Jamaica - Eliminatoria- Juego 13.

TENIS- Parque Distrital de Raquetas

9:00 a.m.: Alejandro González Álvarez- Primera Ronda- Individual hombres.

9:00 a.m.: Mariana Duque y María Fernanda Herazo- Primera Ronda- Individual Mujeres.

9:00 a.m.: Eduardo Struvay y Nicolás Mejía - Dobles masculino - Primera y Segunda Ronda.

9:00 a.m.: Mariana Duque y María Fernanda Herazo- Dobles Mujeres- Primera y Segunda Ronda.

9:00 a.m.: Eduardo Struvay y María Paulina Pérez- Dobles Mixto- Primera Ronda.

TIRO DEPORTIVO- Club de Tiro Deportivo

8:30 a.m.: Juana Rueda, Amanda Mondol y Adriana Rendón - Pistola de Aire 10 m- Individual mujeres- Primera Ronda.

9:00 a.m.: Danilo Caro, Hernando Vega y Rafael Caro - Escopeta Trap- 50 platos- Primera ronda.

9:00 a.m.: Danilo Caro, Hernando Vega y Rafael Caro - Escopeta Trap – Equipos FINAL.

10:00 a.m.: Juana Rueda, Amanda Mondol y Adriana Rendón - Pistola de Aire 10 m- Segunda ronda - Equipos FINAL.

11:50 a.m.: Juana Rueda, Amanda Mondol y Adriana Rendón- Pistola de Aire 10 m- Individual mujeres- FINAL.

12:00.m: Danilo Caro, Hernando Vega y Rafael Caro- Escopeta Trap- 50 platos- FINAL.