Programa colombiano en los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla-2018

El siguiente es el programa de competencias de los atletas colombianos para este jueves 2 de agosto en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla -2018.

ARQUERÍA FEMENINO - Estadio Fútbol Puerto Colombia

9:00 a.m. Sara José López Bueno, Alejandra Milena Usquiano, Nora Cecilia Valdez Gómez. Arco Compuesto Individual 1/4 de finales Individual Match 1 hasta el Mtch 4 (Tiro Alterno)

ARQUERÍA MIXTO - Estadio Fútbol Puerto Colombia

10:12 a.m. Jueves 02-ago Daniel Felipe Pineda Osorio, Ana María Rendón Martínez. Disputa Medalla Bronce. Arco Recurvo Equipos Mixtos.

ARQUERÍA FEMENINO - Estadio Fútbol Puerto Colombia

1:00 p.m. Ana María Rendón Martínez, Valentina Contreras Pérez, Maira Alejandra Sepúlveda Villa. Arquería Arco Recurvo Individual Mu1/4 de finales Individual Match 1 hasta el Mtch 4 (Tiro Alterno).

ARQUERÍA MASCULINO - Estadio Fútbol Puerto Colombia

2:12 p.m. Daniel Felipe Pineda Osorio, Andrés Manuel Ramírez González, Daniel Betancur Martínez. Arco Recurvo Individual. 1/4 de finales Individual Match 1 hasta el Match 4 (Tiro Alterno).

ATLETISMO - Estadio Atletismo Rafael Cotes

5:30 p.m. Walter Viáfara León, Pablo Chaverra Palacios. Campo. Salto con Pértiga. Final.

6:45 p.m. Arley Ibargüen. Campo. Lanzamiento de Jabalina. Final.

5:45 p.m. Jhon Fredy Murillo. Campo. Salto Triple. Final

6:00 p.m. Muriel Coneo Paredes. Pista 3.000 m con Obstáculos Mujeres. Final.

6:00 p.m. María Fernanda Murillo Duarte. Campo. Salto Alto Mujeres. Final.

6:30 p.m. Andrés Camilo Camargo y Gerard Giraldo. Pista 3.000 con obstáculos. Hombres. Final.

7:00 p.m. Angie González, Eliecit Palacios, Darlenis Obregón, Evelin Rivera. Pista Relevo 4 x 100 m Mujeres. Final.

7:10 p.m. Bernardo Baloyes Navas, Diego Armando Palomeque Chaverra, Jhonny Alexander Rentería Jiménez, Juan Carlos Moreno. Pista Relevo 4 x 100 m Hombres. Final.

7:30 p.m. Eliana Padilla González, Melissa González Creamer, Rosangélica Escobar Arriaga, Yenifer Chávez Valencia. Pista Relevo 4 x 400 m. Final.

7:55p.m. Bernardo Baloyes Navas, Diego Armando Palomeque Chaverra, Jhon Perlaza Zapata, Yilmar Andrés Herrera Madera. Pista Relevo 4 x 400 m Hombres. Final

BOLO – Bolera mundialista - Cali

8:00 a.m.: Rocío Restrepo Lugo, Clara Juliana Guerrero Londoño, María José Rodríguez Ospina, Anggie Yordanka Ramírez Perea, Juliana Franco Arango, Laura Joanna Plazas Rodríguez. Final Maestros Mujeres. Ronda de 16. Ronda Cuartos Final. Semifinal. Final.

11:00 a.m.: Manuel Hernando Otálora Ortiz, Jaime Andrés Gómez Ardila, Santiago Mejía Agudelo, Jaime González Pineda, Óscar Rodríguez Sánchez, Edwar Camilo Rey Molano. Ronda de 16, Ronda Cuartos Final, Semifinal, Final. Maestros Hombres.

BOXEO – Salón Jumbo Country Club

7: 00 p.m. Ceiber David Ávila Segura Combate 52 Kg. Final hombres.

7:00 p.m. Yeni Marcela Arias Castañeda Combate 57 Kg Mujeres. Final.

CANOTAJE - Lago Calima

7:00 a.m.: Víctor Barón – Velocidad K1 200m – FINAL.

7:50 a.m.: Yerli Tatiana Muñoz - Velocidad K1 200m – FINAL.

ESGRIMA - Centro Eventos Puerta de Oro

9:00 a.m.: Jessica Morales, Linda Klimavicius y Linda González – Sable equipos - Eliminatoria, semifinal y FINAL.

11:30 a.m.: Santiago Pachón, Daniel Sconzo y Dimitro Clairet – Florete equipos - Eliminatoria, semifinal y FINAL.

GIMNASIA TRAMPOLÍN – Centro de eventos Puerta de Oro

3:30 p.m.: Ángel Hernández y Álvaro Calero – Sincronizado - FINAL.

4:30 p.m.: Katish Hernández y Anggie Daniela Peña – Individual FINAL.

6:00 p.m.: Ángel Hernández y Álvaro Calero – Individual FINAL.

GOLF FEMENINO- Country Club

8:30 a.m.: Marcelo Rozo y Ricardo José Celias - Stroke Play Individual – FINAL.

10:00 a.m.: María Camila Serrano y Paula Andrea Hurtado - Stroke Play individual – FINAL.

JUDO - Coliseo Colegio Marymount

10:00 a.m.: Colombia equipos mujeres - Eliminatorias y repechajes.

10:00 a.m.: Colombia equipos hombres - Semifinales y finales.

LUCHA FEMENINO- Coliseo Universidad del Atlántico

10:00 a.m./5:00 p.m.: Néstor Tafur - Libre Hasta 74 Kg. - Eliminatorias, Semifinales, Finales.

10:00 a.m./5:00 p.m.: Carlos Izquierdo - Libre Hasta 86 Kg. - Eliminatorias, Semifinales, Finales.

10:00 a.m./5:00 p.m.: Juan Martínez - Libre Hasta 97 Kg. - Eliminatorias, Semifinales, Finales.

NATACIÓN ARTÍSTICA - Complejo Acuático

11:00 a.m.: Equipo Colombia – FINAL.

NATACIÓN POLO ACUÁTICO – Complejo Acuático

5:30 p.m.: Colombia vs. Cuba – Hombres – FINAL.

PATINAJE ARTÍSTICO – Bosques del norte

6:00 p.m.: Johanna Apolinar - Programa largo- FINAL.

7:00 p.m.: Juan Sebastián Lemus – Programa largo - FINAL.

RUGBY - Estadio Moderno

1:20 p.m.: Colombia vs. Guayana – Preliminar mujeres.

2:20 p.m.: Colombia vs. Guatemala - Preliminar hombres.

4:15 p.m.: Colombia vs. Venezuela - Preliminar mujeres.

8:30 p.m.: FINAL mujeres.

8:52 p.m.: FINAL hombres

TENIS - Parque Distrital de Raquetas

11:00 a.m.: Alejandro González, Eduardo Struvay y Nicolás Mejía – Equipos Copa Naciones – FINAL.

11:00 a.m.: Mariana Duque, María F. Herazo y María Pérez - Equipos Copa Naciones – BRONCE.

TRIATLÓN - Playas de Puerto Velero

8:00 a.m.: Lina Raga, Diana Catillo, Carlos Quinchara y Brian Moya – Relevos mixtos - FINAL.

VOLEIBOL – Coliseo Humberto Perea

6:00 p.m.: Colombia vs. Puerto Rico – FINAL.