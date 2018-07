Prográmese para ver a los colombianos en el quinto día de los Centroamericanos

El siguiente es el programa de competencias de los atletas colombianos para este lunes 23 de julio en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla -2018.

BALONCESTO FEMENINO - Coliseo Elías Chegwin

08:30 p.m. Colombia vs Puerto Rico (Semifinal)

BÉISBOL MASCULINO - ESTADIO EDGAR RENTERÍA

08:00 p.m. Colombia vs. Panamá. (Todos contra todos)

CICLISMO PISTA FEMENINO-Velódromo Alcides Nieto Patiño

10:00 a.m. Marta Bayona Pineda, Diana María García Orrego. (Velocidad Clasificaciones)

CICLISMO PISTA MASCULINO-Velódromo Alcides Nieto Patiño

10:30 a.m. Fabián Hernando Puerta Zapata, Kevin Santiago Quintero Chavarro. (Clasificaciones keirin).

CICLISMO PISTA FEMENINO-Velódromo Alcides Nieto Patiño

4:00 p.m. Marta Bayona Pineda, Diana María García Orrego. (Velocidad Cuartos final)

CICLISMO PISTA MASCULINO-Velódromo Alcides Nieto Patiño

4:15 p.m. Juan Esteban Arango Carvajal, Carlos Andrés Tobón Vásquez, Eduardo Estrada Celis, Edwin Ávila Vanegas. Persecución Equipos. (Final Disputa Bronce.)

CICLISMO PISTA FEMENINO-Velódromo Alcides Nieto Patiño

4:30 p.m. Jannie Milena, Salcedo Zambaro, Yenni Lorena Colmenares, Jessica Marcela Parra Rojas, Sérika Mitchell Gulumá Ortiz. (Cuartos final Persecución Equipos.)

CICLISMO PISTA MASCULINO-Velódromo Alcides Nieto Patiño

5:05 p.m. Fabián Hernando Puerta Zapata, Kevin Santiago Quintero Chavarro. Keirin. (Final)

CICLISMO PISTA FEMENINO-Velódromo Alcides Nieto Patiño

5:15 p.m. Marta Bayona Pineda, Diana María García Orrego (Cuartos de final Velocidad).

CICLISMO PISTA MASCULINO-Velódromo Alcides Nieto Patiño

5:20 p.m. Marvin Orlando Angarita Reyes. Scratch. (Final)

ECUESTRE - Escuela de Equitación Cantón Norte (Bogotá)

9:00 a.m. Santiago Cardona Espinosa, Sergio Muñoz Laverde, Radme Jahleel Muhamud Moreno, Diego Pérez Calderón. Adiestramiento Lección Prix St. San George - Competencia Equipos. Mixto. (Primera Lección Equipos.)

FÚTBOL FEMENINO. Estadio Moderno

7:00 p.m. Colombia vs. Jamaica. (Preliminar)

GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINO. Centro Convenciones Puerta de Oro

3:46 p.m. Jossimar Orlando Calvo Moreno, Carlos Alberto Calvo Agudelo, Andrés Felipe Martínez Moreno, Javier Didier Lugo Sichacá, Yamit Sandoval Afanador. (Suelo Final Aparatos.)

GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINO. Centro Convenciones Puerta de Oro

4:27 p.m. Jossimar Orlando Calvo Moreno, Carlos Alberto Calvo Agudelo, Andrés Felipe Martínez Moreno, Javier Didier Lugo Sichacá, Yamit Sandoval Afanador. (Caballo con Arzones. Final Aparatos.)

GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINO. Centro Convenciones Puerta de Oro

4:29 p.m. Melva Yurani Avendaño Romero, Ginna Escobar Betancur, Dayana Stefanny Ardila, Laura Valentina Pardo Garzón, Erla Mayerly Vera Sanabria. (Final salto.)

GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINO. Centro Convenciones Puerta de Oro

5:10 p.m. Jossimar Orlando Calvo Moreno, Carlos Alberto Calvo Agudelo, Andrés Felipe Martínez Moreno, Javier Didier Lugo Sichacá, Yamit Sandoval Afanador. (Anillas Final Aparatos.)

GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINO. Centro Convenciones Puerta de Oro

5:12 p.m. Melva Yurani Avendaño Romero, Ginna Escobar Betancur, Dayana Stefanny Ardila García, Laura Valentina Pardo Garzón, Erla Mayerly Vera Sanabria. Barras Asimétricas. (Final aparatos, barras asimétricas)

LEVANTAMIENTO DE PESAS FEMENINO – Coliseo Universidad del Atlántico

11:00 a.m. Mercedes Isabel Leivis Sánchez, Mari Pérez Tigreros. (69 kg. Final)

1:00 p.m. Jhonatan Rivas Mosquera. (94 kg Final.)

3:00 p.m. Leidy Yessenia Solís Arboleda. (75 kg. Final)

NATACIÓN CARRERAS MIXTO – Complejo Acuático

10:00 a.m. Jorge Mario Murillo Valdez, Carlos Arturo Fernández Urueta, Isabella Arcila Hurtado.

7:00 p.m. Sirena Carolina Rowe Cervantes. 4x100 m Relevo Libre. (Clasificaciones-Finales.)

NATACIÓN CARRERAS FEMENINO – Complejo Acuático

10:00 a.m. Salomé Vélez Cataño. 200m Pecho. (Clasificaciones-Finales)

NATACIÓN CARRERAS MASCULINO – Complejo Acuático

10:00 a.m. Santiago Ángel Corredor Zabala, Juan Manuel Morales Restrepo. 400 m Libre.

(Clasificaciones-Finales.)

NATACIÓN CARRERAS MASCULINO – Complejo Acuático

10:00 a.m. a 7:00 p.m. Omar Andrés Pinzón García. 200 m. Espalda. (Clasificaciones-Finales.)

NATACIÓN CARRERAS FEMENINO – Complejo Acuático

10:00 a.m. a 7:00 p.m. María Clara Becerra Quintanilla, Valentina Román Mantilla. 100m

Mariposa. (Clasificaciones-Finales.)

NATACIÓN CARRERAS MASCULINO – Complejo Acuático

10:00 a.m. a 7:00 p.m. Jorge Mario Murillo Valdés, Carlos Arturo Mahecha Pinto. 50m Pecho (Clasificaciones-Finales)

PENTATLÓN MODERNO - MIXTO. Club Campestre

10:00 a.m. Óscar Mauricio Potosí Castillo, Valentina Buriticá Buitrago, Paula Andrea Vargas, Wilber Andrés Sierra Loaiza. Relevos. (Final.)

RÁCQUETBOL MASCULINO- Parque de Raquetas de Barranquilla

10:00 a.m. a 7:00 P.M. Mario Oswaldo Mercado Valenzuela, Hosman Andrés Gómez. (Octavos y Cuartos Final).

RÁCQUETBOL FEMENINO-Parque de Raquetas de Barranquilla

10:00 a.m. a 7:00 p.m. Cristina Amaya Cassino, Adriana Selach Riveros González. (Octavos y Cuartos Final).

RÁCQUETBOL MASCULINO-Parque de Raquetas de Barranquilla

10:00 a.m. a 7:00 p.m. Set De Jesús Cubillos Ruiz, Mario Oswaldo Mercado Valenzuela. Dobles. (Cuartos de Final).

RÁCQUETBOL FEMENINO - Parque de Raquetas de Barranquilla

10:00 a.m. a 7:00 p.m. Cristina Amaya Cassino, Adriana Selach Riveros González. Dobles Mujeres. (Cuartos de Final).

REMO MASCULINO - Lago Calima

7:00 am. Fray Estiven Ramírez Alzate. (LM2 Final)

REMO FEMENINO - Lago Calima

7:10 am. Valentina Martínez Ardila (W2x Final.)

REMO MASCULINO - Lago Calima

7:20 am. John Arthur Jones Vinchery. (M1x Final)

SÓFTBOL FEMENINO- Estadio Unidad Deportiva

5:00 p.m. México vs. Colombia. (Fase todos contra todos)

SQUASH FEMENINO– Club Campestre

9:00 a.m. Laura Viviana Tovar Pérez, María Paula Tovar Pérez. (Semifinal dobles).

SQUASH MASCULINO– Club Campestre

10:45 a.m. Juan Camilo Vargas Heredia, Andrés Felipe Herrera González. (Semifinal dobles).

SQUASH MIXTO– Club Campestre

12:15 m. Miguel Ángel Rodríguez Forero, Catalina Peláez Casafranco. Dobles mixtos. (Semifinal.)

SQUASH FEMENINO– Club Campestre

6:15 p.m. Laura Viviana Tovar Pérez, María Paula Tovar Pérez. (Final dobles.)

SQUASH MASCULINO– Club Campestre

7:00 p.m. Juan Camilo Vargas Heredia, Andrés Felipe Herrera González. (Final dobles.)

TAEKWONDO EQUIPOS- Coliseo Marymount

10:00 a.m. Karen Liseth Sauche Arias, Valeria Bravo Tobón, Estefanía Palacio Hernández. (Preliminares y finales Poomsae.)

10:00 a.m. Isaac Vélez, Luis Álvarez y Juan Bustamante. (Preliminares y finales Poomsae equipos.)

1:00 p.m. Yair Medina (Preliminares y finales Kyorugi, menos de 80 kg)

1:00 p.m. Yorman Montalvo (Preliminares y finales Kyorugi, más de 87 kg)

1:00 p.m. Katerine Dumar (Preliminares y finales Kyorugi, menos de 67 kg)

1:00 p.m. Gloria Mosquera (Preliminares y finales Kyorugi, más 73 kg)

TENIS DE MESA- Centro de Eventos Puerta de Oro

10:00 a.m. Paula Medina y Luisa Zuluaga (Semifinal dobles)

11:10 a.m. Paula Medina y Luisa Zuluaga (Final dobles)

5:30 p.m. Joaquín Villegas (Ronda 16 individual)

6:15 p.m. Julián Ramos (Ronda 16 individual)

8:00 p.m. Joaquín Villegas (Octavos de final individual)

8:00 p.m. Julián Ramos (Octavos de final individual)

TIRO DEPORTIVO- Club de Tiro

8:30 a.m. Iván López y Pedro Velasco (Rifle de aire 10 m ronda 1)

9:00 a.m. Kevin Donado, Camilo Penilla y Carlos Solís (Skeet 75 platos)

10:35 a.m. Iván López y Pedro Velasco (Rifle de aire 10 m ronda 2)

12:50 m. Iván López y Pedro Velasco (Rifle de aire 10 m final)

VELA- Puerto Velero

11:00 a.m. Andrey Quintero (Laser estándar final)

11:00 a.m. Juan Martínez (Sunfish regata 7-8)

11:00 a.m. John Mora (Kite formula final)

11:00 a.m. Santiago Grillo (Tabla Rex regata 9-10)

11:00 a.m. Esteban Charria y Juan Restrepo (Snipe regata 5-6)