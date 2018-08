¿Qué pasa con la natación en Bolívar, para dónde va?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en Cartagena en 2006, le dejaron como legado un gran escenario a la familia de la natación en Cartagena.

En ese momento todo era felicidad, ideas iban y venían, todos los caminos conducían a que seríamos potencia nacional en este deporte.

Pero hoy, 12 años después, el Complejo Acuático Jaime González Johnson tampoco ha servido de mucho para dar las mejorías esperadas en el rendimiento deportivo de nuestros nadadores.

La natación de Bolívar vive problemas internos, abunda el inconformismo. Pese a contar con un buen escenario son más los sinsabores que hay.

Quejas y más quejas

Muchos padres de familia, por ejemplo, se quejan del poco acompañamiento de la Liga de Natación de Bolívar, a la que señalan de una muy mala gestión por parte de su presidente Argemiro Jácome.

Indira Beleño, madre del nadador Nafer Cortina (14 años), asegura que “de los últimos 8 torneos en los que ha competido mi hijo a mí me tocado costearme 5, no es justo porque él viaja en representación de Bolívar”.

Beleño, en visita a El Universal, con a otros padres de familia, agregó que: “mi hijo hace parte del club Titanes desde hace un tiempo y a la fecha no sé ni quién es su presidente. A uno no le dan opción de seleccionar en qué club quiere meter a su hijo sino que lo mandan para alguno a dedo. Ahora a este señor lo reeligieron como presidente (Jácome) y como los clubes son los que votan y yo no sé quién es el que está a cargo acá entonces ni si quiera pude recomendar que eligieran a otra persona que realmente sí gestione”.

No es justo

Gabriel Múnera, padre de Juan Pablo (17 años), uno de los talentos de la natación de Bolívar, asegura que debe pagarle 100 mil pesos mensual al entrenador Amaury Osorio cuando es sabido que en todos los deportes el entrenador debe asumirlo la Liga cuando se trata de deportistas con muy buena proyección.

“Mi hijo ha mostrado muy buenas notas. Es llamado a estar en el podio en los Juegos Nacionales 2019, dónde está la diligencia del presidente, me demoré un año para conocerlo personalmente y eso que yo me la paso en las piscinas. El tema es que me toca pagar 200 mil pesos porque tengo a mis dos hijos en natación”.

Otro padre de familia que pidió no ser revelado su nombre agregó que “queremos verle buena voluntad, acompañamiento, que si el viaje de los pelaos cuesta 5 pesos él aparezca y dé así sea uno. Para eso es el presidente”.

Los tres se preguntaron cómo es que si para los torneos viajan muy pocos nadadores no se cuenta con el acompañamiento de la Liga de Natación de Bolívar.

El Universal consultó con Jácome las quejas presentadas por los padres de familia y aseguró que “es verdad que a los nadadores se les ubica en X o Y club, pero porque tenemos en cuenta donde vive o estudia el niño para su comodidad”.

La obligación

El dirigente sostuvo que “el único evento del año que la Liga tiene obligación de pagar a los deportistas es el Interligas. Del resto son Interclubes, en donde aquellos que quieran asistir deben gestionar con sus clubes o padres de familia. Una cosa distinta es que yo haya conseguido uniformes de Bolívar y crean que a todo lo que van es del departamento y no es así”.

Agregó que el panorama político de Cartagena no ha ayudado mucho a que se consigan recursos con los institutos. “A los Interligas de los dos últimos años (Cúcuta y Palmira) viajaron 12 deportistas con casi 20 millones de pesos que tuve que prestar para que ellos se desplazaran con todas las comodidades”.

La natación es un deporte de marcas. Jácome asegura que a los Interligas o Interclubes solo se debe viajar si los nadadores hacen los tiempos mínimos. “Si no se hacen se generan unas multas. Llegamos a deber 15 millones de pesos en multas y ahora solo adeudamos 8 millones”.

Se debe priorizar

Aclaró que los dineros que se recaudan por concepto de inscripciones y cursos de natación son para el pago de la nómina (instructores, piscineros, salvavidas, aseadores, control de acceso y algunos insumos).

“Se prioriza para el escenario porque debemos ayudar a mantener bien el sitio y el personal que nos ayuda a hacer posible los entrenamientos”, recalcó.

La Liga cuenta con unos 55 o 60 nadadores que tienen ficha nacional y los clubes existentes son: Universidad de Cartagena, Titanes, Comfenalco, Nuestra Señora de la Candelaria (Magangué) y Eduardo Smith.

Jácome prometió reunirse lo antes posibles con los padres de familia para resolver todos sus interrogantes.

Y mientras que los problemas internos se resuelven, el futuro de la natación es incierto. Ha pasado más de una década desde la construcción de este Complejo Acuático y este deporte se ha estancado sin avanzar.

Liga de Karate do, con nuevo presidente

La Liga de Karate do de Bolívar eligió nuevo órgano administrativo y ahora espera sacar adelante administrativa y deportivamente a este deporte.

La elección se llevó a cabo el pasado viernes en las instalaciones del coliseo Bernardo Caraballo, en donde se eligió a Omar González como nuevo presidente.

Lo acompañarán Jhon Jaramillo (vicepresidente), Federico García (secretario), Héctor Matute (tesorero), Andrés Amador (vocal) y Juan Olmos (revisor fiscal).

González representó a Bolívar como karateca, logrando una buena figuración en diferentes torneos locales. Tiene 37 años y es administración de Comercio Exterior.

“Mi objetivo inmediato es lograr el reconocimiento deportivo lo antes posible. Estimamos que un mes a más tardar estará vigente para que nuestros deportistas puedan asistir al torneo nacional de Montería en septiembre. Eso es clave para poder tener los cupos fijos para los Juegos Nacionales 2019”, dijo el dirigente.

Entre sus propósitos en la Liga están: “masificar el karate do, lograr un gran reconocimiento en Bolívar y Colombia. Básicamente la idea es apoyar a nuestros deportistas para que aumenten su rendimiento y consigan sus metas”.

Y le apuntará a otra serie de cosas importantes para ayudar a crecer a la Liga. “Queremos realizar seminarios, actividades y campeonatos nacionales. Visitaremos la provincia para incentivar la practica de este deporte. La idea es conseguir apoyo con la empresa privada para poder realizar nuestros proyectos”, recalcó.

González al frente tiene una gran responsabilidad. La primera de ella es lograr el reconocimiento deportivo que le permita operar como Liga para así poner a funcionar su plan de acción en los próximos 4 años.