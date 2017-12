Queríamos que Comesaña siguiera al frente del equipo: Fuad Char

“La Junta Directiva decidió que Julio (Comesaña) continuara. Esa fue la decisión que se tomó y se le informó y él estuvo de acuerdo. Lo visitó Antonio (Char) en la tarde de ayer y quedaron en los mejores términos para sentarse en el día de hoy y definir sus condiciones, pero me dice Antonio que cuando llegaba a su casa lo llamó para decirle que no. No conozco las intimidades de esa decisión, así que nos toca seguir hacia delante”, dijo Fuad Char este miércoles a los periodistas en la Registraduría Departamental, donde estaba inscribiendo a los candidatos de Cambio radical al Senado y Cámara de Representantes.

Cuando se le preguntó que si Luis Fernando Suárez estaba en los planes de Junior, Fuad Char, espetó diciendo: “No para nada. Estábamos por definir lo de Julio Comesaña, se definió y Julio tomó su decisión, que la respetamos. Ahora nos toca mirar qué es lo más le conviene al equipo, cuál podría ser la mejor opción y en esa estamos”.

Sobre si Alexis Mendoza es la primera opción para reemplazar a Julio Comesaña, Char Abdala manifestó que “estamos conversando con él. Alexis regresa a Barranquilla el próximo miércoles y vamos a tener la posibilidad de hablar con él a ver si puede venir. Nos decía que lo han llamado de otros clubes, entonces él va a tener la posibilidad de revisar con cuál quiere quedarse. Si se quiere quedar en Junior o irse a otra parte”.

Cuando se le interrogó si había otros candidatos a la dirección técnica de Junior. Dijo tajantemente que “nuestra primera opción es Alexis (Mendoza)”.

Se le preguntó por Edgardo Bauza y respondió que “no, ese contacto no lo hemos hecho”.

En cuanto al regreso de Vladimir Hernández al club rojiblanco, el excongresista manifestó que “hemos estado conversando ese tema, estamos adelantado conversaciones con el Santos, para ver si puede venir”.

A comienzo de semana Fuad Char también había dicho que Junior necesitaba por lo menos seis refuerzos y destacaba que requiere dos centrales, uno volante de primera línea, una de creación y dos atacantes.

Lo cierto es que habrá que esperar hasta el miércoles si Alexis Mendoza es o no el nuevo entrenador de Junior, aunque el alcalde de Barranquilla Alejandro Char lo da por hecho cierto, pero también Alexis Mendoza ha dicho que tiene otras opciones que solo hasta el 10 de diciembre hablará al respecto.