"Quiero volver a ganar el oro del Mundial FINA"

Por segunda vez en los últimos ocho años, Orlando Duque terminó, en 2016, en la séptima posición de la Serie Mundial de Red Bull Cliff Diving, un resultado que no va acorde con la leyenda de los saltos de gran altura, quien nunca se baja del podio. Ahora el reto de 2017 es regresar a los lugares de privilegio y pelear por el oro del Campeonato Mundial FINA.

Para llegar a esos objetivos, Orlando Duque tomó dos decisiones: Primero, tras la recuperación total de su lesión, empezó a trabajar en agregar más dificultad a sus saltos y a perfeccionar los que ya tiene, y segundo, luego de 20 años de vivir en Hawái, se radicará en su natal Cali.

Y justo antes de iniciar en Argentina una temporada que tendrá la Serie Mundial Red Bull Cliff Diving, la Copa Mundo y el Campeonato Mundial, Orlando Duque atendió a COLPRENSA para reconocer las fallas del 2016, que nunca lo hicieron pensar en el retiro, sino que lo motivaron a trabajar más en busca más triunfos para su palmarés y para Colombia.

- ¿Cómo analizó el 2016?

El año lo empecé bien, con buenos saltos y el tercer lugar de la Copa Mundo, pero infortunadamente en Francia tuve una lesión grave, porque se me separaban las piernas dentro del agua, eso es un dolor horrible para saltar y entrar al agua, logré terminar la temporada, pero la pierna no me daba para más, la idea fue terminar para clasificar a este año, pero reconocí mis errores y trabajo en la solución.

- ¿Qué tan difícil fue estar lesionado y saltar en la alta competencia?

Tocaba aguantar el dolor, afortunadamente la fisioterapeuta que viaja con nosotros estuvo muy pendiente, asegurando que el dolor fuera menor, pero terminé saltando con una pierna toda vendad porque no aguantaba el dolor en las piernas al girar y entrar al agua, todo eso se mete en la cabeza y no es cómodo, pero ahora me queda probar como estoy, ya recuperado.

- ¿Sintió desfallecer, tal vez decir no más?

No, jamás, por el contrario, eso me motiva más, porque la lesión fue un error muy bobo, no fue algo grave, entonces antes como que me motivó a mejorar, a saber que yo podía seguir saltando e incluso he mejorado y me siento a mejor nivel que durante 2016.

- ¿Cómo es la idea de cambiar los saltos?

Cambiar los saltos en realidad es un trabajo de años, por eso empecé con cambiar un poco mi preparación, con gente diferente y creo que las cosas se van dando mejor, entonces vamos a ver, es un proceso largo que inició en noviembre, estamos trabajando en eso, ya en cuatro meses se ha notado la diferencia, así que veremos en junio cómo estamos para intentar los clavados nuevos.

- ¿Cuáles son los trabajos específicos para cambiar los clavados?

El proceso de preparación en realidad es de mucho tiempo, porque la idea es tratar de utilizar todo el espacio en el aire, hay que estar más fuertes para ganar altura en el salto, es algo muy complicado, no es sólo decir voy a saltar más alto, sino que uno tiene que ganar fuerza, asegurar que el peso esté bien, de tener velocidad y es un proceso que puede durar entre seis meses y dos años o hasta más, por eso es difícil poner un punto, pero cuando la preparación es buena se puede dar en menos tiempo, que es lo que queremos.

- ¿Cómo decide qué va a cambiar o agregar en el salto?

Generalmente la idea es tener el mismo salto, pero aumentarle un giro o una vuelta más, pero hay que elegir y darle tiempo, pero cambiar totalmente un salto es muy difícil, por eso elegimos añadir a lo que ya hacemos y si logramos añadirle uno o dos giros a los mejores saltos que tengo, tendría muy buena dificultad, pero la segunda opción es, si no logró añadir, es perfeccionar el salto, hacerlos a muy buna calidad.

- ¿Cuáles son las grandes citas deportivas del año?

Este es uno de esos años que están llenos de competencias, con FINA tenemos Copa del Mundo y Campeonato Mundial, y tenemos las válidas de Red Bull Cliff Diving, entonces es un año interesante, pero el Campeonato Mundial es la cita del año, porque es cada dos años, nos reunimos más de ocho mil deportistas, entonces es el evento más grande de mi deporte, la idea es ganar ese oro de nuevo.

- ¿Cómo siente el calendario de la Serie Mundial Red Bull Cliff Diving?

Está interesante, está un poco más corta, pero creo que es mejor porque nos da más tiempo al cuerpo de recuperar, el año pasado varias lesiones y la gente no se alcanzó a recuperar del todo, entonces es un poco mejor para nosotros y vamos a ir a sitios que me gustan mucho, en Italia, en Bosnia y en Chile, entonces hay sitios que me gustan muchísimo.

- ¿Qué proyectos adicionales a lo deportivo tiene para este 2017?

Este año estamos trabajando en cositas por ahí, pero todavía no he confirmado mucho por mi lesión, porque el enfoque total fue la recuperación para competir.

- ¿Cuál es el sentimiento por regresar a Cali tras 20 años de vivir en Hawái?

Es rico, porque fueron 20 años por fuera, haciendo mi carrera, ayudando a que el deporte crezca con mis resultados, pero hoy en día ya es mucho mejor estar en Colombia, porque he viajado muchísimo a Colombia, entonces no tiene sentido estar tan lejos, además que nos encanta Colombia, está nuestra familia, los amigos y gente que nos quiere mucho, por eso estamos felices con mi esposa.