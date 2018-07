Rafael Mercado, una de las promesas del fútbol local de Bolívar

Rafael Santos Mercado Cera se desempeña como delantero y es una de las grandes estrellas que tiene el Torneo de Baby Fútbol Colanta que se realiza con éxito en diferentes escenarios de Cartagena.

Este cartagenero, de 12 años, tiene una gran habilidad para jugar al fútbol. Combina rapidez, potencia y gol. Es uno de los jugadores que más proyección tiene en su categoría. En la Liga, Rafael actúa para el Club Talentos Cartageneros, que en esta certamen juega con el nombre de La Princesa.

“He marcado 9 goles en este campeonato que de verdad tiene un buen nivel competitivo. Me gusta hacer diagonales, mostrarme para que mis compañeros me la den, a nivel defensivo soy el primero que tapa la salida del equipo rival por mi costado. En el fútbol de hoy los atacantes también aportan mucho en marca”, asegura Mercado, quien vive en Olaya Herrera, uno de los barrios más populares de Cartagena.

Es hijo de Marlin Cera y José Mercado, cursa séptimo grado en el colegio Hijos de María. “Sé que el colegio es muy importante para tener una buena educación, trato de dar lo mejor de mí en las clases, pero mi gran pasión es el fútbol”, agrega.

Su ídolo es Lionel Messi y su equipo favorito, Barcelona. Su máximo sueño es llegar a la profesional. Trabaja para eso. “El profesor Henry Calderón me inculca siempre que uno para llegar lejos lo primero que debe tener es disciplina porque uno puede tener el talento, pero si no es responsable, dedicado y entregado en lo que hace, no llega lejos. Amo el fútbol y quiero jugar en los mejores equipos e integrar la selección Colombia de mayores. Esa es mi meta”, recalca este atacante que mide un metro con 60 centímetros y pesa 46 kilos.

Joseph, fuerte y seguro

Joseph Miguel Vivanco Cortés tiene 11 años, juega para Academia de Fútbol de Crespo, en donde día a día fortalece sus habilidades como defensa centro, posición en la que se desempeña de muy buena forma.

“Voy bien a los cierres, entro fuerte, soy rápido, sé salir jugando con pelota dominada, pero cuando debo despejar de una lo hago. En la cancha trato de darle confianza a mis compañeros”, afirma Joseph, quien hace tres años se inició en la práctica del fútbol.

Vive en el barrio San Fernando, cursa primero de bachillerato en el colegio Mercedes Ábrego, es hijo de Villadel Vivanco y Kelly Cortés.

“Mi equipo favorito es Real Madrid, admiro a Sergio Ramos, me gustaría ser algún día como él. Mi deseo es llegar a jugar en un club en Europa”, sostiene.

Mide un metro con 55 centímetros y pesa 42 kilogramos.

Luis, con mucha salida

Luis Daniel Avendaño Buendía tiene 10 años, juega para Squash Fútbol Club (El Nazareno) y es otro de los menores que se destaca en el Torneo de Baby Fútbol.

Juega como volante por izquierda, domina ese perfil, cuando sale por su costado lo hace con muchísima claridad. “Tengo velocidad, regate, levanto bien los centros. Trato de ser el desahogo del equipo por mi banda”, dice el hijo de Luis Manuel Avendaño y Vanessa Buendía.

Vive en el barrio de Torices, sector Calle Bogotá. Cursa quinto de primaria en el colegio de La Enseñanza en Manga.

“Mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo y mi equipo es el Real Madrid, aunque como ahora se pasó Cristiano para el fútbol italiano también le haré fuerza a la Juventus”.

“Cuando esté grande quiero jugar en los mejores equipos. Real Madrid o Barcelona son los que mandan la parada. Espero jugar en cualquiera de los dos. Sé que debo trabajar bien duro para lograrlo”, agrega el menor, quien mide un metro con 40 centímetros y pesa 38 kilos.

Resultados

Los partidos se juegan en medio de una gran intensidad. Todos los jugadores se brindan al máximo en procura de lograr un buen resultado para su club.

El pasado fin de semana, en la cancha de Comfenalco, La Boquilla superó 6-0 a Los Calamares; Martínez Martelo venció 3-1 a Ciudadela 2000; Alameda la Victoria se impuso 1-0 a Poseidón; Simón Bolívar igualó 0-0 ante Pasacaballos; Zaragocilla derrotó 2-0 a San Francisco; El Nazareno venció por la mínima 1-0 a Urbanización San Buenaventura y La Princesa superó 1-0 a Crespo.

Están felices

Se iniciaron en pleno los trabajos en Alameda La Victoria y eso genera un buen ambiente entre la familia del fútbol aficionado de Bolívar.

La Gobernación de Bolívar hará una inversión de 8 mil millones de pesos en tres canchas sintéticas nuevas, camerinos, quioscos, cafetería, juegos infantiles, zonas biosaludables, iluminación artificial, entre otros.

La administración del escenario será de la Liga de Fútbol de Bolívar en compañía de la Junta de Acción Comunal del barrio Alameda la Victoria. Este nuevo escenario será entregado en diciembre del año en curso.