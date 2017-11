Real Cartagena se clasifica a semifinales del Torneo Águila

Cuando Pereira salió a la cancha lo recibieron con abucheos las 700 personas que asistieron al estadio.

Eso hacía presagiar lo malo para el equipo de casa, que además de los 3 goles que debía remontar jugaba con un alto grado de presión de un público que se resistía a jugar en el 2018 en la Primera

B.

Con el Hernán Ramírez Villegas prácticamente vacío, Real salía entonces con la intención de ratificar el 3-0 conseguido en Cartagena para así avanzar a las semifinales del Torneo Águila.

A esa hora ya se conocía el rival del ganador de esta serie y ese era Llaneros, que sacó del camino a Quindío.

Pereira hizo el primero a los 13 minutos. Desconcentración en marca y tanto de Harold Reina para el 1-0 a favor de los locales.

El gol llenó de esperanza a la hinchada y fue un campanazo de alerta para un Real que hasta ese minuto hacía un juego perfecto.

Real se fue llenando de confianza y de apoco se aproximó al arco de Pereira. Sabía que si conseguía un gol dejaría moribundo una vez más a los “matecañas”

Pero el control del juego lo tenía el local, que sin tener profundidad hacía más por el partido. A Pereira se le veía, por pasajes, con más claridad. Los pupilos de Alberto Bulleri le metían vergüenza

deportiva al tema.

Sin embargo, el tiempo pasaba y el marcador global seguía a favor del Real 3-1. El tiempo era el peor enemigo para el local y el mejor aliado del visitante.

Así, con este resultado, los equipos se fueron a las duchas.

Y en 10 minutos jugados del complemento, Real se mostraba fuerte en defensa y más claro con el balón en sus pies.

Pereira no se encontraba en el terreno de juego, sus pases no eran efectivos y, además, su rendimiento físico ya no era el mismo, acusaba cansancio, solo apelaba a las ganas y corazón.

Real estaba bien parado en la marca, dejaba muy pocos espacios libres y lucía cortico en el terreno de juego, dificultando aún más los ataques locales.

Fueron pasando los minutos y con ellos la ilusión local fue cayendo, mientras que la hinchada de Real comenzaba a soñar con su paso a semis.

Yeiner Acevedo se descolgó por el costado y centró para que apareciera Jhon Vásquez y emparejara las acciones.

Con el resultado 1-1 y el global 4-1, Real selló su paso a las semifinales del Torneo Águila. Cartagena sueña con regresar a la A.

Así alinearon los equipos

Real Cartagena: Luis Hurtado; Carlos Pájaro, Yeison Perea, Orlando Osorio, Herman Pulgarín; Jhon Mosquera, Xavier González, Yeiner Acevedo, David Ferreira; Jairo Roy Castillo y Juan José Salcedo.

Deportivo Pereira: Matías Degrad; Luis Mena, Jonathan Lozano, Fernando Batista, Jhon Montaño; Jorman Campuzano, Edwin Movil, Rafael Navarro; Harold Gómez, Cristian Cangá y Harold Reina.