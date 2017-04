Real Cartagena también anda mal con José Fernando Santa

¿En qué lío se metió José Fernando Santa?, ¿será que no tenía ni idea el equipo que había aceptado dirigir?

El técnico pereirano dijo públicamente al recibir al Real que tenía un buen equipo para pelear, que por eso aceptaba el reto.

Luego de la derrota 2-0 ante Unión Magdalena en Magangué, en resultado que prácticamente sentencia su eliminación en este primer semestre, Santa se mostró molesto con el accionar del plantel.

“Fuimos un equipo sin alma, sin ambición. Sabíamos que nos estábamos jugando un partido importante y definitivo y no logramos llenar las expectativas. Perdimos todos, el equipo no mostró nada”, aseguró Santa a Rafael Guerra, de RCN, uno de los pocos periodistas que acompañó al Real en Magangué.

Y otra vez defendió la calidad de sus dirigidos. “Los buenos jugadores están, pero la actitud no es acorde, no hemos marcado diferencia, ha faltado jerarquía. En los entrenamientos se juega bien y luego en los partidos no aparece el equipo”, puntualizó.

Por 7 de 7

A falta de 7 juegos que definen los ocho clasificados a la siguiente fase, Real prácticamente está liquidado, con seis puntos en el puesto 13.

Tendría que ganar 7 de 7 juegos en disputa, algo muy difícil para un equipo como el mismo Santa lo define “sin alma ni compromiso”.

Falta madurez

Del equipo anterior que puso a andar bien Willy Rodríguez en el segundo semetre de 2016 se puede decir que sí había talento y experiencia. Y de esto último sí que se necesita en este tipo de torneos.

El mismo Rodríguez decidió cambiar prácticamente al 80 por ciento de sus dirigidos. No dio ninguna explicación, aunque se rumoró que el técnico le había perdido la confianza a varios de ellos por situaciones que nunca se pudieron explicar públicamente.

Lo cierto es que según Willy armó un plantel con lo mejor de la Primera B. Ese súper equipo nunca se ha visto, prueba de ello fue la salida del mismo Rodríguez de la dirección técnica ante los malos resultados.

La cruel realidad

Llegó Santa y también habló maravillas del equipo que encontró, pero bajo su dirección la realidad es Real lleva 3 de 9 disputados.

Ninguno duda de las capacidades de Santa como técnico, pero ojo que si no hay buenos jugadores no pasa nada con ningún equipo del mundo porque los entrenadores no son magos.

Mañana, Real recibe al Atlético en el Jaime Morón León a las 7:30 de la noche por el Torneo Águila. El panorama hace rato pasó de gris a oscuro en un Real que cada día defrauda más a su hinchada.