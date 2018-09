Real Cartagena-Unión Magdalena, mañana en el Jaime Morón

Miguel Murillo, autor de uno de los tantos del Real Cartagena ante Tuluá, anda muy motivado y con la mente puesta en ganar tres puntos mañana, a las 3:30 de la tarde, ante Unión Magdalena, en el estadio Jaime Morón León.

“A Tuluá fuimos por los tres puntos y se nos dio. La cancha estuvo en muy buenas condiciones y tenía una buena cantidad de gente. Gracias a Dios marqué gol, que eso para el grupo es muy importante”, sostuvo Murillo.

Con el transcurrir de los juegos, Murillo se ha ido acomodando a una posición que no conocía, pues siempre había jugado como delantero definido, pero ahora lo hace como extremo por el costado derecho, en donde le toca subir y bajar a defender.

“Me he sentido bien en mi nueva posición, físicamente me da para jugar ahí, mientras que uno se mentalice puede hacer las cosas donde lo pongan. Afortunadamente puedo llegar a jugadas de gol, algo que a mí me gusta mucho”, agregó.

Sobre cómo vencer a Unión, Murillo respondio: “debemos enfrentar este juego con tranquilidad y mucha concentración, sabemos que es un clásico, un partido duro, que será arduamente disputado. Es un rival complicado y hay que ser inteligentes para sacar los tres puntos”.

La campaña de Real tiene soñando a más de un hincha a Cartagena, pero se debe tener los pies sobre la tierra. (Lea aquí: Real Cartagena está volando alto y generando más expectativas)

“Sabemos que la gente se ilusiona y nosotros también. Vamos paso a paso, necesitamos estar ahí arriba peleando siempre, sin creernos más que otros ni pensar que tenemos todo logrado porque no es así”, comentó.

Todavía falta, por eso la guardia hay que tenerla arriba. “Buscaremos seguir sumando para asegurar la clasificación a los ocho y después ir partido a partido intentando sumar en los cuadrangulares”.

Aprovechó para hacer una invitación. “Queremos que nos sigan apoyando, este es un clásico, necesitamos del público, ojalá que el estadio se llene”, puntualizó.