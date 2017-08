Reducción del presupuesto al deporte cambia los planes de los Juegos Nacionales

La medida de reducir el presupuesto del deporte para el 2018, anunciado por el Ministerio de Hacienda hace unos días, muestra ya al que será uno de sus principales afectados: los Juegos Nacionales de Bolívar 2019.

Aunque el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, salió a tranquilizar a los deportistas del país con la consigna de que la reducción no afectaría a los competidores de alto rendimiento porque la inversión retirada sería la destinada a infraestructura, algunos sectores continuaron con dudas sobre la afectación que sufrirá el deporte colombiano, que hasta ahora goza de uno de sus mejores momentos históricos. (Lea: “El presupuesto del deporte no es el problema fiscal del país”: Baltazar Medina).

Deportistas como los medallistas de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Mariana Pajón, Óscar Figueroa y Yuberjen Martínez, publicaron un video en conjunto en el que calificaron de retroceso la decisión. Carlos el ‘Pibe’ Valderrama también rechazó el recorte y Nairo Quintana se reunió con Juan Manuel Santos, quien le prometió que revisará el presupuesto para 2018, que según el COC tendrá una reducción de 6 mil millones de pesos respecto al de 2017. (Deportistas de Colombia critican al Gobierno por recorte al deporte).

En un país con baja capacidad de infraestructura deportiva en las regiones, la preocupación se centró en la imposibilidad de mejorar las condiciones para que los jóvenes realicen sus procesos de formación en óptimas condiciones, como aseguraron algunos deportistas bolivarenses a EL UNIVERSAL. (Deportistas bolivarenses, preocupados por recorte de presupuesto).

Pero más allá de la formación, el momento en el que se anuncian los cambios al presupuesto le da un giro a los planes con los que Bolívar se propone organizar los Juegos Nacionales, a los que el Gobierno Nacional anunció su apoyo en el pasado. Luego de que vacilara con entregárselos a otra ciudad, ese apoyo vuelve a quedar entre dudas.

Y es en la construcción de escenarios donde aparecen las mayores dificultades. El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, reveló este martes 15 de agosto que la inversión cercana a los 90 mil millones de pesos que se tenía prevista sufrirá una reducción, lo que obligará a que se dejen de construir escenarios ya anunciados y que podrían poner en la papeleta de la repetición un fastasma presente en los últimos años: que las justas se tengan que disputar con escenarios sin culminar como ocurrió en la ediciones pasadas. (Santos promete a Nairo Quintana que revisará el presupuesto deportivo de 2018).

Turbay se refirió en concreto a la Unidad Deportiva Rocky Valdez, que se construiría en el coliseo de ferias y que homenajearía al desaparecido boxeador cartagenero y que es el primer escenario que se descarta para la cita de 2019.

“En escenarios tenemos un problema que ya no podemos esconder. La inversión que iba a haber por parte de la nación para los Juegos Nacionales ya no se va a hacer... Ya no haremos la Unidad Deportiva. Solo haremos el escenario de tiro con arco, que no lo tiene Bolívar y que es una potencia para nosotros”, reveló el mandatario.

Dumek sostuvo que los recursos se emplearán en fortalecer los escenarios de Magangué, El Carmen, Arjona y Cartagena.

Esta situación obligará a los organizadores a tomar una decisión que se proponía evitar. Encargar varias disciplinas a otros departamentos.

Por lo pronto, Turbay anunció que el ciclismo de pista se disputaría en el velódromo de Cali, el ecuestre en Bogotá, y el tiro deportivo y la pista de BMX, en Barranquilla.

Mientras continúa replanteando el camino para afrontar el reto de los Juegos Nacionales 2019, el gobernador anunció que el viernes próximo sostendrá una reunión con el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño, para analizar el papel del Distrito en la organización.