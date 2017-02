Al ritmo de "Despacito" hincha le canta al Real Cartagena

Una hincha fiel del equipo cartagenero se dejó contagiar por la canción de moda y al ritmo de ésta decidió mostrar su apoyo al Real.

Aquí te dejamos la letra para que la cantes y apoyes a nuestro Real Cartagena:

Yo, toda mi vida la llevo alentandote,

Sólo te pido que seas campeón.

Que toda tu hinchada se merece mucho más,

a pesar de todo siempre está.

real, para ser campeónes Hoy hay que ganar,

por estos colores la vida hay que dar,

vamos Cartagena quiero ser primero.

sé, que me llaman loco por ser del Real,

pero esta pasión jamás la entenderán,

sólo la sabrá quién vive esta locura.

a-uri-verde es un sentimiento que se lleva dentro,

No importan las canchas siempre yo te aliento,

porque el Cartagena eres mi amor eterno.

Ay car-tacho Tú eres mi vida y no queda duda,

desde pequeñito fuiste mi locura,

una enfermedad que ya no tiene cura.