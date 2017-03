“Rocky” Valdés fue la inspiración de todos: "Happy" Lora

El campeón dejó de suspirar, se apagó una voz, se durmió una sonrisa.

Y su alma tomó vuelo al cielo en medio de lágrimas, dolor y una profunda tristeza.

Un campeón llegó ayer al cielo, lo alborotó y Dios declaró día cívico por su llegada. Melanio, su gran mentor, fue el primero que lo abrazó emocionado. Y de seguro que lo entrevistó por su programa “Aquí los deportes”, no sin antes preguntarle por su Cartagena del alma y también por la actuación de Colombia en el Clásico Mundial.

Aquí en la tierra, en Cartagena, hay un dolor generalizado de sus familiares, de muchos amigos, boxeadores, entrenadores, periodistas y dirigentes.

La voz de cada uno de ellos se nota entrecortada. Son reacciones que salen del corazón, con un dejo melancólico, como protesta por la partida inesperada de un ídolo, que se forjó a puño limpio, sin miedo y que derrotó con su gancho y su recto a la pobreza.

“Rocky” fue un ejemplo para la nuevas generaciones, la inspiración de todos y el espejo de esa camada de boxeadores que nos hizo palpitar los corazones (como “Happy” Lora, “Chicanero” Mendoza, Fidel Bassa, Derby Pineda, los hermanos Cardona, Harold Grey, Eliécer Julio, Tomás Molinares, “Mochuelo” Torres, Beiby Sugar Rojas, entre otros) y que enarbolaron el tricolor nacional en todo el mundo.

Miguel “Happy” Lora, el gallo “Sinuano”, llora la partida de su ídolo, al que define como su inspiración. “Yo me inspiré en su boxeo, aprendí todo lo que “Rocky” hacía en el ring. Dios no debió llevárselo, personas como él no deben morir, por su don de gente, su humildad y porque siempre nos dan un buen consejo”.

Cartagena lo despedirá como el héroe deportivo que fue, el ejemplo, el campeón de la humildad.

Hoy, desde las ocho de la mañana, todos podrán verlo por última vez en el coliseo Bernardo Caraballo.

El alboroto sigue en el cielo, mientras que aquí en la tierra, en Cartagena, hay una tristeza única.

Voces

“Era un gran fajador, gran amigo, sencillo. Me duele su partida. Mi mensaje es de solidaridad para la familia de Rodrigo que es mi familia”.

Antonio Cervantes “Kid Pambelé”.

"Me enteré hoy (ayer) en la mañana y fue una noticia muy triste. Estamos muy golpeados; a Rodrigo lo conocí cuando

éramos muy jóvenes. Peleamos dos veces en aficionado y una en profesional. Él me ganó dos y y le gané una”.

Orlando Pineda, entrenador.

"Rodrigo Valdés fue un tremendo campeón. Recuerdo que cuando joven veía sus peleas por televisión con Monzón y Briscoe. Me duele su partida”.

Mario Miranda, exboxeador.

"Su partida nos deja una tristeza enorme, una pérdida irreparable. “Rocky” fue un gran campeón, un ser humano ejemplar, sencillo. Nunca perdió su humildad, lo despediremos como el héroe deportivo que fue”.

Dumek Turbay, gobernador de Bolívar.

"Deja una leyenda. Es un perdida grande. Fue un boxeador preciso, tiraba todas las manos. Es una gran perdida para el boxeo”.

Nelson Aquiles Arrieta, promotor de boxeo.

“Rodrigo fue un gran campeón, buena persona y un deportista disciplinado. Un hombre que lo daba todo en el ring”.

Martín Valdés, entrenador.

"Nos dejó una inmensa enseñanza, como una persona famosa que nunca dejó de ser humilde. Nos demostró que la disciplina siempre trae buenos resultados”.

Manolo Duque, alcalde de Cartagena.

"Fue un gran boxeador, que nos enseñó a ganar. Una persona humilde, de gran corazón. Nos deja una enseñanza. Mis sentidas condolencias a sus familiares”.

Gabriel Espinosa, presidente de la Liga de Boxeo de Bolívar.



"Nos duele mucho la pérdida de 'Rocky', pero así son los designios de Dios. Él, al igual que Pambelé, fueron mi inspiración para que yo fuera boxeador”.

“Chicanero” Mendoza, exboxeador.

"Me duele mucho su partida. Era un gran campeón, que sabía mucho en el ring y nos enseñó a ganar. Era un caballero, humilde”.

Rubén “La Cobra Valdés, exboxeador.

"Se nos fue el compadre, una persona decente. Un gran boxeador, que daba y recibía. A mí me ayudó mucho”.

Bonifacio De Ávila, exboxeador.

"Me enteré de la muerte de “Rocky” cuando llegué al gimnasio. Es lamentable. Fue un gran boxeador y una gran persona, disciplinado”.

Alfonso Pérez, medallista olímpico.

"Siempre escuchaba mi programa Buenos Días Deportes. Se va uno de los grandes deportistas del país”.

Eugenio Baena, periodista de Caracol.