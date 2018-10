Roger Zabaleta, cuota de Bolívar en la selección Colombia futsal

El futsal de Bolívar tiene un representante en la selección Colombia. Se trata de Roger Zabaleta, jugador de Inter Cartagena, equipo que participa en la Liga Argos de Futsal.

Zabaleta, quien se desempeña como lateral, tiene un juego fino, mucha habilidad, es de ida y vuelta y, además, posee una gran pegada.

Su mejor cualidad es el uno contra uno en el juego ofensivo. Cuando tiene el balón en su poder es difícil controlarlo, siempre suele sacar ventaja.

Roger participará con Colombia en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de futsal en Lima (Perú) de 4 al 11 de noviembre.

En el fútbol aficionado se inició jugando en Tacarigua, de Augusto Zapata y luego pasó a Gabiló, de Rafael Montes.

“Comencé como volante diez, tuve la ilusión de llegar al fútbol profesional. Estuve en la Segunda División de México, pero tuve una lesión grave de tobillo y me regresé”, dice Zabaleta.

La vida y el deporte le dan una nueva oportunidad. “No me esperaba el llamado a Colombia porque tengo poco tiempo en esta disciplina de futsal. Sin embargo, haber marcado 6 goles en tres partidos en la Liga Argos hizo que me mostrara y el profe me llamara. Mi objetivo es quedar campeón con la Selección Colombia”, agrega.

Roberto Bruno, técnico de Colombia, confía en sus condiciones, pues sabe que en él tiene un jugador distinto.

“La selección Colombia es una vitrina que abre puertas, debo aprovechar esta oportunidad porque quiero un mejor futuro para mí y los míos”, comenta Roger.

A futuro, afirma, le gustaría estudiar educación física. “Mi mamá Yerly Salguedo siempre me ha apoyado, espero algún día recompensarla como se debe. Ojalá y el deporte me lo permita”, remata.