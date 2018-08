Rohan Dennis, primer líder de la Vuelta a España 2018

El ciclista australiano Rohan Dennis (BMC Racing) conseguió la victoria en la primera etapa de la Vuelta a España, una contrarreloj individual de 8 kilómetros disputada en la ciudad de Málaga.

Dennis marcó un registro de 9 minutos y 39 segundos, una marca que ninguno de sus adversarios pudo mejorar. En segundo lugar terminó el polaco Michal Kwiatkowski (Sky) a 6 segundos, y en tercera posición, a 7 segundos, acabó el belga Victor Campenaerts (Lotto-Soudal).

