Roshell Schmulson, el legado del béisbol en el Caribe

Desde hace 7 meses el set beisbolero del canal Telecaribe está inundado de belleza y talento con la presencia de Roshell Schmulson, nieta de Mike Schmulson, recordado narrador de ‘la pelota caliente’ que hasta finales del año pasado se despidió de este mundo.

Hoy la joven de 19 años y estudiante de comunicación social es la encargada de mantener el legado de su abuelo, que aunque ya no está, le dejó una gran enseñanza que ella recalca a la hora de cumplir con su labor tanto en el canal como en sus estudios.

“Le aprendí el amor que él le pone a lo que hace, porque yo nunca me sentaba con él a hablar de béisbol, al contrario hablábamos más de fútbol, pero gracias a él toda la familia y yo le cogimos amor a este deporte. Realmente lo que le pude aprender es más de lo humano y del trabajo, que del deporte como tal”, dijo Schmulson.

Agregó que “no fue tan fácil saber de béisbol porque no le gustan los números, son partidos que demoran mucho y no tiene paciencia, pero le tocó aprender a mantener la calma y a afrontar el reto, que a veces aunque la persona no quiere, es la vida la que los da y hay que asimilarlos”.

¿Cómo entraste a Telecaribe?

Inesperado. Así fue para Roshell la llamada del gerente del canal regional, quien le dijo que quería conversar con ella para proponerle que empezara en el Clásico Mundial de Béisbol, que fue el primer campeonato de este deporte que hubo en el año. Poco a poco se fue soltando, pues afirma que era su primera vez en televisión.

“Me dijo que le gustó como lo hice, como registro en cámara y fue así como continué con ellos en la Serie Mundial. Ha sido un proceso largo, de dedicación y entrega para poder cumplir con el canal y otros compromisos, pero ha sido de mucho aprendizaje”, contó la joven.

Además confesó que “es un gran reto porque es muy raro ver a una mujer hablando de béisbol. Sin embargo, dijo que sí para ver cómo le iba y poco a poco se fue enamorando más de este deporte, que ya le gustaba gracias a su abuelo”.

Lo más difícil

Definitivamente para Roshell lo más difícil no ha sido aprender del deporte, del que todos los días descubre algo nuevo, sino el horario: dividir el tiempo entre la universidad y el trabajo.

“Yo soy la encargada de las redes, no narro, pero con el tiempo he aprendido del béisbol y aunque mucha gente me dice que me parezco a mi abuelo en gestos o palabras, no es mi intención ser la copia exacta de él, pues quiero seguir su legado con mi propia marca y estilo”, comentó la nieta de 'Don Mike'.

“Llegar preparada a los partidos”: Es uno de los tips más importantes que la barranquillera le aprendió perfectamente a su abuelo, por eso procura tener conocimiento de los jugadores, las posiciones, entre otros aspectos que le permitan “estar empapada del tema”.

En cuanto al apoyo en redes, Roshell asegura que ha recibido muchos comentarios positivos.

“He recibido mucho apoyo positivo más que negativo, me impresiona porque a pesar de no tener el conocimiento que tenía mi abuelo pensé que la gente me iba a rechazar. Es primera vez y no es algo fácil porque para todos soy el legado de un gran narrador que la gente aún recuerda”, mencionó.

Más de Roshell

Roshell Schmulson Carriazo nació en Dallas, Estados Unidos, pero después de varias semanas de nacida sus padres la llevaron a Barranquilla, por lo que hoy se considera “más barranquillerísima que muchos”.

Terminar su carrera y dedicarse a estudiar béisbol, son algunos de sus anhelos a futuro.

“Quiero terminar mi carrera, estudiar béisbol, pues no cabe duda de que me quedó gustando. Además tengo que familiarizarme con muchas cosas del deporte, pero se que me acostumbraré y toca esperar a ver qué otras oportunidades salen", puntualizó la nieta del comentarista deportivo.

Aunque de pronto no siga en el mundo de la televisión, por ahora lo único que Roshell tiene claro es seguir con la interesante línea de ‘la pelota caliente’.