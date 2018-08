Sale primera licitación para rehacer escenarios de fallidos Juegos Nacionales

El estadio de Atletismo tendrá una inversión de 10 mil 555 millones y un plazo de ejecución de 150 días.

El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Imdri, publicó los pliegos de licitación para contratar la construcción de la pista de atletismo y que tendrá un costo de 10 mil 555 millones de pesos.

Los interesados en construir este escenario podrán hacer las observaciones al prepliego hasta el próximo 16 de agosto, mientras el 6 de septiembre será el plazo máximo para presentar las propuestas.

El Imdri estableció que los interesados deberán acreditar como experiencia habilitante “mínimo un contrato cuyo objeto sea o que esté dentro de su alcance la construcción de escenarios que incluyan una pista de atletismo con un área mayor o igual a 6.500 M2 y avalada por la Iaaf (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo).

Como experiencia adicional, la construcción de una pista atlética prefabricada tipo tapete con igual área y la certificación del contrato terminado de manera oportuna o sin prórroga imputable al contratista.

Quien allegue uno y dos contratos, tendrá una puntuación de 150 y 300 respectivamente, la cual hará parte de los criterios para la selección de la propuesta.

El diseño de la pista de atletismo fue realizado por la Unión Temporal CO2, que ya radicó las solicitudes de las licencias de construcción de los otros escenarios priorizados del Parque Deportivo.

“En los próximos días esperamos publicar los pliegos para contratar la construcción de las canchas de fútbol del Parque Deportivo y la terminación de la pista de patinaje”, aseguró el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.

¿SE LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE OFERENTES?

Para el abogado, periodista y exconcejal Iván Ramírez, cualquier requisito habilitante de experiencia, financiero o técnico, es discriminatorio.

No obstante, aclaró que “lo importante es que lo exigido no sea de características únicas, propias de escasos oferentes u oferentes únicos, por eso se les llama contratos chaleco. A mí no me parece que esa exigencia sea de estas, porque lo que se busca es que el escenario sirva para realizar eventos internacionales avalados por las federaciones”, precisó. No obstante, el abogado Ramírez sí descartó que ingenieros del Tolima puedan participar en la licitación bajo este requisito.

El exgerente del Ibal, Eduardo Bejarano, coincidió con el exconcejal al indicar que aunque se podría pensar que este criterio es excluyente, en aras de contar con la mejor capacidad técnica y con la mejor experiencia, estaría ajustado.

“Me parece que como es algo que técnicamente tiene que hacerse muy bien y que no pase lo que pasó con la piscina que planearon y quedó al revés, creo que es una buena medida, en medio de todo eso garantiza que el producto que se entregue y quién lo haga, tenga la experiencia y lo haga con el mayor estándar de calidad”.

Sin embargo, Bejarano indicó que se debe revisar a detalle los pliegos de la licitación para evitar que se pongan “arandelas” que resten transparencia al proceso.

“Yo sí quisiera revisar los otros ítems de esta licitación, porque ya vimos en otros procesos muy cuestionados en la ciudad, cuál es el modus operandi de la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, para asegurarnos que se tenga en Ibagué una licitación realmente transparente”, concluyó.

EJECUCIÓN Y ENTREGA

Las obras del estadio de Atletismo tendrán un plazo de ejecución de cinco meses, y se espera que la construcción inicie el 20 octubre, una vez se suscriba el acta de inicio y el contratista pague lo correspondiente a las estampillas procultura, proanciano y prouniversidad del Tolima, que equivalen al 4% del valor del contrato, es decir, alrededor de 422 millones de pesos. El Imdri cancelará el 90% de los dineros con la presentación de actas parciales y el 10% restante con el acta de liquidación del contrato.

Es de resaltar que los diseños cuentan con el aval de la Federación Colombiana de Atletismo y de la Liga de Atletismo del Tolima.

Vale mencionar que las firmas MC Construcciones y Consultorías SAS, y la Unión Temporal CO2 están en la etapa final del ajuste de los diseños del complejo de raquetas, complejo acuático, pista de BMX, coliseo mayor y cancha de tejo del Parque Deportivo; además del coliseo multideportes y los parqueaderos de la Unidad Deportiva de la calle 42.