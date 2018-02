Salomón Carballo, héroe de Bolívar en Interclubes de Patinaje

En nuestro idioma, la palabra bólido se define como un cuerpo que alcanza una enorme velocidad.

Y en el patinaje bolivarense esta apreciación es exactamente igual. Los nuestros, al mejor estilo del súper héroe flash, se pasean por todas las pistas del país demostrando que son los mejores.

En la IV Válida Nacional Interclubes de patinaje de carreras, realizada en Buga, Valle, Bolívar mostró una vez más su casta, logrando una destacada actuación entre sus participantes.

El “chacho” de la película fue el arjonero Salomón Carballo, quien logró tres medallas de oro con su Club Pegasos Élite de Bolívar.

Los patinadores de Bolívar lograron un total de 11 metales dorados en un torneo que fue puntuable para ingresar a la Selección Colombia, que estará presente este año en el Mundial de Holanda y en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, en julio y octubre, respectivamente.

Junto a Carballo s colgaron oros: Luz Karime Garzón, Andrés Felipe Muñoz, María José Porto, Andrés Jiménez, Paola Serrano, Sheila Muñoz, Juan Camilo Pérez y Geinny Pájaro.

“Estamos peleando por ese cupo en la Selección, hay con que luchar, gracias a Dios me fue bien, sigo puntuando, voy bien aseguró Salomón, quien tuvo un exitoso 2017 e inició el año de muy buena forma.

Su gran presentación en Buga se le atribuye, entre otras cosas, al fuerte trabajo realizado y a la confianza que ha ganado a través del tiempo.

“Competí con corredores mayores e hice un buen trabajo, eso me ayuda a sumar a experiencia, todavía no me siento a tope, pues apenas inicia el año, pero daré todo para aumentar mi nivel de competencia para seguir peleando por ese cupo. Quiero vestirme con los colores de Colombia”, apuntó Carballo.

Elías Del Valle, entrenador cartagenero que dirige la selección Colombia, destacó lo hecho por el patinaje de Bolívar en Buga.

“Es muy bueno, los resultados así lo confirman, no están en su forma física y todos alcanzaron podio, o cerca de él. El número de medallas, 32 en total, habla de un gran trabajo del equipo de Bolívar”, agregó Del Valle.

Guillermo Ortiz, presidente de la Liga de Patinaje de Bolívar, sostuvo que: “nuestros patinadores siguen demostrando una alta capacidad, tienen el talento y, además, mentalidad ganadora. Vamos por muy buen camino”.

El campeón

DRC del Valle fue el flamante ganador de esta válida al registrar ocho medallas de oro, una de plata y siete de bronce. El segundo lugar fue para el club CMB Cartagena con 14 medallas de las cuales cinco fueron de oro, una de plata y ocho de bronce. Paen de Antioquia cerró el podio.

La próxima Válida Nacional Interclubes se disputará en Cúcuta, Norte de Santander, entre el 27 de febrero y el 4 de marzo.

La Selección Colombia

Yislaine Pacheco, Salomón Carballo, María José Porto, Adrián Fernández y Alejandro Tabares son los cinco patinadores de Bolívar que se quedaron en Buga en el campamento de la Selección Colombia, con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud.