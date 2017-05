Sampaoli podría dejar el Sevilla para dirigir a la AFA

El argentino Jorge Sampaoli actual técnico del club español Sevilla ha confesado su intención de convertirse en el próximo dirigente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) cuyo nuevo cargo lo obligaría a abandonar el actual.

El técnico afirma que ya es casi un hecho, sin embargo, todo no está claro aún, puesto que la selección debe negociar su traspaso desde el club. De todas maneras explica que aún no ha tomado decisiones como técnico por lo cual no tiene nada que ver con la lista de convocados para los próximos amistosos de la selección argentina.

“Yo tengo un contrato que lo va a resolver la AFA con el Sevilla y lo tendrá que decir el presidente. Mi sueño desde que tengo uso de razón fue dirigir la selección de mi país, primero como futbolista y no pude. Siento que tengo que ir y ante la necesidad de mi país, tengo que estar”; afirmó en rueda de prensa.

Cuando se le preguntaba de que porque siempre negaba su cambio a la selección o porque no confirmaba lo que ya se suponía Sampaoli respondió: “Tomé la decisión de no hablar de ningún tema que no fuera del Sevilla porque iba a generar que se pensara que estaba marginándome técnico de otro lugar cuando soy técnico del Sevilla; también afirmó que no esta dejando al Sevilla por otro club, que si las cosas se dan lo hace por su selección, que el cambio solo sería con el corazón por su país.

Pero para que la AFA pueda hacerse de los servicios del técnico deberá pagar la cláusula correspondiente, ya que el contrato de Sampaoli con el Sevilla no ha terminado, a esto el argentino comentó: “En los últimos meses tuve seis oportunidades de irme a equipos y sabían lo de la cláusula.