Se acerca la Cartagena de Indias 10k, la Carrera del Caribe

La 10k Cartagena de Indias, la Carrera del Caribe, cumple este año a su décimo tercera versión y llega cargada de novedades en cuanto a sus categorías, horarios, sistema de medición, plataforma y número de inscripciones, con el objetivo de renovar la puesta en escena del evento atlético más importante de este sector de la geografía colombiana.

La prueba cartagenera tendrá cambios sustanciales para la versión 2017, gracias a las experiencias vividas por Correcaminos de Colombia, entidad que organiza el evento, en las últimas versiones de la competencia caribeña.

Por primera vez en la historia, la cita atlética será un domingo en las primeras horas de la mañana, y no en la tarde del sábado, como se había hecho de manera tradicional. De esta manera, el domingo 5 de noviembre, a las 6:30 de la mañana, la Plaza de la Aduana dará apertura a las sesiones de calentamiento de la Carrera del Caribe.

Así mismo, la implementación tecnológica hace parte de las novedades presentadas por la carrera este año, ya que la 10k ingresará en la moderna generación de sistemas de cronometraje electrónico y medición deportiva, el BibTag de MyLaps.

El sistema BibTag combina el chip dentro del número del dorsal, lo que indica que los corredores solo tienen que colocarse el número de competencia sobre su camiseta tal y como están acostumbrados a hacerlo habitualmente para lograr un cronometraje preciso.

De igual forma, la 10k Cartagena de Indias tendrá dos distancias y dos categorías únicas; en los 10k participarán atletas mayores de 18 años, mientras que en los 5k recreativos lo podrán hacer corredores de 14 años en adelante.

Para finalizar, el cupo máximo para la fiesta atlética en el 'Corralito de Piedra' será de 3.000 inscritos, quienes pueden realizar su registro on line en www.correcaminoscolombia.com/Cartagena/inscripcion/, o de manera presencial en las oficinas de Correcaminos de Colombia (Calle La Cochera del Gobernador No. 33 – 15 en Cartagena o Calle 86ª Bis No. 15 – 22 Of. 301 en Bogotá).