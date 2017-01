Selección Colombia llega este domingo a Ecuador

La Selección Colombia Sub-20 viajará este domingo a Riobamba para enfrentar el Sudamericano de Ecuador, torneo en el que los dirigidos por Carlos 'Piscis' Restrepo tienen como objetivo conseguir uno de los cuatro cupos para la Copa Mundial de Corea del Sur que se jugará en mayo de este año.

La tricolor debutará el 18 de enero ante su similar de Paraguay en la ciudad de Latacunga, el 20 de enero chocará ante Ecuador en Riobamba, el 24 de enero ante Brasil en Ambato y el 26 de enero cerrará su participación en la primera fase ante Chile en Ibarra.

En la otra zona están ubicados Argentina, Bolivia, Venezuela y Uruguay. Los tres primeros de cada grupo clasificarán a un hexagonal final donde según las posiciones se definirá al campeón y los clasificados al Mundial.

El hexagonal final se disputará en Quito y las fechas serán el 30 de enero; el 2, 6, 8 y 11 de febrero.

Entre las principales figuras del combinado patrio se encuentran Kevin Balanta del Deportivo Cali, Juan Pablo 'Indio' Ramírez de Atlético Nacional, Juan Camilo Hernández del América de Cali y Damir Ceter, recientemente fichado por Independiente Santa Fe.

CALENDARIO DE COLOMBIA

18 de enero: Colombia vs. Paraguay

20 de enero: Ecuador vs. Colombia

22 de enero: descansa

24 de enero: Colombia vs. Brasil

26 de enero: Colombia vs. Chile