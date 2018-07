Selección Colombia: ¿en qué clubes del mundo jugarán nuestros cracks?

El mercado de fichajes aún le queda un poco más de cuatro semanas, pero ya los equipos se arman pensando en lo mejor para su futuro.

Dónde jugarán los cracks de la Selección Colombia, que en el pasado mundial llegaron hasta octavos de final y estuvieron a un pelito de avanzar por segunda vez a cuartos en una Copa Mundo.

Empecemos. Se ha rumorado mucho la salida del portero David Ospina del Arsenal. Se dijo incluso que llegaría a Boca Juniors. La realidad es que por ahora sigue en la Liga Premier.

El lateral Santiago Arias cambiaría de Liga. Tras jugar varias temporadas en Holanda con el PSV, en el que selló buenas campañas, el defensa estaría muy cerca de llegar al Nápoles. Tiene ofertas de varios equipos de Europa.

Dávinson Sánchez no se moverá de club. El defensa centro seguirá en el Tottenham, en el que espera seguir sumando experiencia en la Premier League.

Yerry Mina es uno de los que más ha sonado en el mercado. Tras ser el goleador de Colombia en el pasado Mundial (anotó tres goles) tendría a varios pretendientes. Barcelona solo se plantearía su salida por una cifra de 40 millones de euros.

Frank Fabra, lateral izquierdo, sigue en Boca Juniors. En el club argentino se recupera de una operación de rodilla y volverá a las canchas en unos 5 meses.

Johan Mojica, quien reemplazó a Fabra en el Mundial como lateral izquierdo, firmó contrato con el Girona hasta 2022, por lo que seguirá en la Liga Española.

Wílmar Barrios, volante de marca, seguirá en Boca Juniors hasta diciembre y en enero de 2019 pasará a la Liga Premier, en donde tiene varios interesados, entre ellos el Chelsea, club con el que al parecer ya hay un acuerdo.

Carlos Sánchez, quien también se desempaña como volante de marca, no tiene su futuro definido. No seguirá en el Espanyol, pero Fiorentina, su antiguo club, no lo tiene en los planes. Tiene 32 años, realiza trabajos de pretemporada personalizados a la espera de resolver el nombre de su nuevo club.

Jefferson Lerma, volante mixto, de momento sigue en el Levante. Ha tenido ofertas, pero a los directivos del club han asegurado que solo habrá un traspaso si hay una muy buena oportunidad.

Mateus Uribe, volante de ida vuelta, fue coqueteado por varios equipos de Europa, pero sin nada concreto. Ya comenzó pretemporada con el América de México, propietario de sus derechos deportivos.

Juan Guillermo Cuadrado, extremo derecho, sigue por ahora en la Juventus, en el que ahora comparte camerino con la estrella Cristiano Ronaldo. Tiene contrato con la Juve hasta 2020, pero se estudia la posibilidad de renovarlo una o dos temporadas más.

James Rodríguez, volante creativo y uno de los mejores del planeta en su posición, se quedará en el Bayern Munich. Nunca fue cierto que estuviera cerca de regresar al Real Madrid tras la salida de Zinedine Zidane.

Juan Fernando Quintero, volante ofensivo, hizo un buen mundial. De momento sigue en River Plate, que hará uso de la opción de compra (3 millones de euros). Tiene mercado, por lo que el club argentino quiere aprovechar.

José Izquierdo, quien no fue muy utilizado en la cita mundialista de Rusia. Juega como extremo o atacante. Seguirá en el Brighton & Hove de la Premier League de Inglaterra.

Falcao García seguirá en Francia. Hace unas tres semanas sonó como refuerzo del Barcelona de España. También se habló de Nápoles o Milan. Eso se enfrió y el nueve seguirá con el Mónaco.

Carlos Bacca, atacante que juega por el centro o los costados, regresó al Milan, pero no está en sus planes. Besiktas o Villarreal deberán pagar 15 millones de uros si lo quieren.

El atacante Luis Fernando Muriel seguirá en el Sevilla la próxima temporada. No se mueve del equipo español.

Miguel Ángel Borja, atacante que se recupera de una lesión, seguirá en Palmeiras de Brasil aunque se habló de un posible interés de América de México.

