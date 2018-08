Semillas del fútbol de Bolívar que se muestran en Cartagena

En las diferentes canchas de Cartagena, las jóvenes promesas del fútbol de Bolívar siguen abriéndose paso los fines de semana.

En la cancha del Nuevo Bosque, por ejemplo, Juan David Herrera Coronado, de 11 años, exhibió todo su talento el pasado sábado.

Juega en Amigos de Pasacaballos, se desempeña como defensa centro, posición en la que se emplea a fondo para impedir los avances del contrario.

“Trato de ayudar a mi equipo a que no reciba goles. Ese es mi trabajo. Soy rápido, seguro y tengo buena técnica. Entreno fuerte pensando en mejorar el juego aéreo”, comenta David, quien cursa quinto grado en el Instituto Técnico de Pasacaballos.

Es hijo Delly Coronado y Roberto Herrera. Pesa 35 kilos y mide un metro con 36 centímetros.

Admira a Cristiano Ronaldo y se declara hincha del Real Madrid. “Quiero ser futbolista profesional, se lo pido todos los días a Dios”, recalca.

Ronaldo, habilidad pura

Ronaldo Ramos Maranto, atacante de Alianza Santa Rosa, deja ver su habilidad, inteligencia y facilidad para hacer goles.

“Con mis goles ayudo a mi equipo a ganar y eso me motiva a tener ganas para seguir mejorando. Desde los cinco años juego fútbol, ya he hecho un ‘pocotón’ de goles y la idea es seguir así.

Es hijo de Luz Enith y José Misael. Cursa sexto grado en la Institutución Educativa de Santa Rosa de Lima.

“Mi jugador favorito es Messi, para mí el mejor del mundo, aunque yo soy seguidor del Real Madrid”, asegura Ronaldo, quien mide un metro 45 centímetros y pesa 38 kilogramos.

Léider, goleador

Léider Robledo De Ávila es otro de los jóvenes que juega bien en el frente de ataque. Tiene 11 años y pertenece al equipo Real Campestre.

“Soy un goleador, me muevo bien en el área, le pego con ambas piernas al balón. No le tengo miedo al guayo (pierna fuerte). Me gusta ayudar a mi equipo”, asegura Léider, hijo de Roberto Robledo y de Ingris De Ávila.

Cursa quinto grando en el colegio Salim Bechara.

“Soy hincha de Barcelona, admiro a Messi. Quiero ser profesional para jugar algún día en el equipo azulgrana”, comenta.

Mide un metro con 35 centímetris y pesa 35 kilos.

Las ganas de Josué

Josué Padilla Vivanco pone sus sueños a rodar, trabaja para cumplir la meta de ser futbolista profesional.

Tiene 9 años, juega en la Escuela de Fútbol Fram Pacheco. “Soy delantero, me gusta hacer goles, eludir rivales, ponerle pases a mis compañeros y ganar partidos. Lo disfruto mucho”, comenta.

Entrena fútbol desde los 6 años, vive en el barrio El Toril, es hijo de Antonio Padilla y Marelbis Vivanco.

Cursa cuarto grado en Hermanos en Cristo. “Admiro a Cristiano Ronaldo y soy hincha del Real Madrid. Yo sueño con ser futbolista profesional”.

Mide un metro con 35 centímetros y pesa 32 kilogramos.