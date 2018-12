“Ser mujer implica ganarse el respeto de la gente en la pista”: Tatiana Calderón

La piloto colombiana Tatiana Calderón, quien ayer fue elegida como Piloto Internacional del Año FCAD 2018 por parte de la Federación Colombiana de Automovilismo, hizo un balance de los momentos clave de su temporada en el 2018, probablemente uno de los años más importantes y decisivos en su carrera.

Calderón, quien pertenece actualmente a la Escudería Telmex–Telcel–Claro, este año se estrenó y se convirtió en la primera mujer latinoamericana en conducir un Fórmula 1, tras el GP de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La piloto de pruebas de Alfa Romeo Sauber F1 Team completó 23 vueltas a bordo del Sauber C37.

Poco después de su debut al volante de un auto de F1, Calderón tuvo otra oportunidad, esta vez en Fiorano, la casa de Ferrari, para demostrar su talento. Esta vez, el equipo buscó evaluar a la colombiana, quien, completando 202 giros, un total de 594.890 kilómetros, sesiones de simulación de clasificación y carrera.

En su momento, Frederic Vasseur, jefe de Equipo Alfa Romeo Sauber F1, se refirió a la prueba realizada por Tatiana: “Impresionó a todos, incluyendo a ingenieros con 25 años de experiencia en el equipo. Ha hecho unas muy buenas pruebas tanto en México como en Fiorano”.

Tatiana Calderón indicó que “sin duda ha sido un gran año para mí. Subirme por primera vez a un auto de la Fórmula 1 fue cumplir un sueño. Ha sido increíble el apoyo que he recibido del equipo Alfa Romeo Sauber de F1 y me siento orgullosa del trabajo que he hecho. Sigo soñando con estar como piloto titular y seguiré trabajando para demostrarlo y aprovechar al máximo las oportunidades que han venido presentándose”.

Así mismo, Tatiana cerró su temporada de GP3 Series en el Jenzer Motorsport en la posición 16 con 11 puntos, con 7 top 10 y un sexto sitio como mejor resultado, en la segunda carrera de Monza.

“Para mí es increíble poder representar a Colombia, a las mujeres y a toda la región latinoamericana. Este es uno de los pocos deportes en los que podemos competir mano a mano con los hombres, las mujeres debemos seguir ganando nuestro espacio”, aseguró Calderón.

Adicionalmente, la piloto de pruebas de la Escudería Sauber F1 Team, participó en las prácticas de la postemporada de la F2 en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, a bordo del Charouz Racing System, ocupando en los dos días de prueba el sexto mejor registro con un tiempo de 1:50.361, categoría en la que busca competir en 2019.

Para cerrar el año, Calderón tuvo su estreno en la Fórmula E con el Techeetah, equipo que logró el título en la última temporada de categoría eléctrica. Ocupó la casilla 14 durante las pruebas de la mañana tras completar 39 vueltas. En la tarde, tras otras 24, alcanzó su mejor registro con 1m 12s 229 para ser 12° en el clasificador.

Para el 2019, el equipo de la colombiana ya empieza a trabajar duro para completar el presupuesto necesario para competir en la Fórmula 2, antesala y requisito para poder competir actualmente en la Fórmula 1.

“Creo que poco a poco las mujeres hemos venido derribando barreras. El hecho de ser mujer implica ganarse el respeto de todas las personas con las que trabajas en la pista más que los hombres, pero no hay razón para que no podamos ser igual de competitivas que ellos. Los tiempos van cambiando”, concluyó.