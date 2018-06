Sharapova arrolla a Pliskova y pasa a octavos de final del Roland Garros

La rusa Maria Sharapova, ganadora de las ediciones de 2012 y 2014 de Roland Garros, avanzó este sábado a los octavos de final de Roland Garros al vencer a la checa Karolina Pliskova, sexta del mundo.

Sharapova, que no jugaba el torneo desde 2015, venció a Pliskova por 6-2 y 6-1 en solo 59 minutos y espera su rival en octavos a la vencedora del cruce entre la estadounidense Serena Williams y la alemana Julia Goerges.

La bicampeona de Roland Garros vuelve a estar en la pelea por objetivos importantes después de estar castigada por dar positivo en un control antidopaje en el Open de Australia 2016, por meldonium.

