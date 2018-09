Siempre supe que Tayron Guerrero llegaría lejos: Betsatel Jaraba

Cuando el pitcher Tayron Guerrero se sube a la 'loma de los sustos' en las Grandes Ligas y realiza lanzamientos por encima de las 103 millas a Betsatel Jaraba Polo se le aguan los ojos e inmediatamente pone a volar sus recuerdos.

Y no es para menos. Betsatel fue quien descubrió al gigante de Bocachica, a aquel joven de los Marlins de Miami que hoy posee una de las rectas más rápidas en el mejor béisbol del mundo.

Mañana cuando se inauguren los Juegos Corregimentales del Ider en La Boquilla, Betsatel cumplirá 23 años dirigiendo a Bocachica en este campeonato que lleva mucha recreación y sano esparcimiento a los corregimientos.

“Quedé campeón en sóftbol con Bocachica dos veces, le ganamos las finales a La Boquilla y a Tierra Baja. Luego seguí con la formación de niños en el béisbol, ahí fue donde descubrí a Tayron, quien a la edad de 10 años comenzó a representar a Bocachica en los Juegos Corregimentales”, comentó

Betsatel, quien de niño jugó béisbol, pero quien tuvo que dedicarse a ser entrenador porque a los 18 años se le presentó un problema visual.

Betsatel se siente feliz, haber ayudado a Tayron en su formación y verlo triunfar hoy en las Grandes Ligas es algo que lo llena a plenitud.

“Tayron primero fue primera base y era buenísimo. Pero con el biotipo que tenía, con esas manos grandotas, decidí que lo mejor era pasarlo a lanzador. Él solo jugó para Bocachica, no pasó por ningún equipo en la Liga Departamental. Yo lo tuve hasta los 16 años, siempre supe que llegaría lejos”, dice orgulloso este señor, quien tuvo el ojo clínico con Tayron, quien por primera vez juega una temporada completa en la Gran Carpa.

Cuenta Betsatel que a los 15 años cuando se jugaba en el estadio 11 de Noviembre, los scouts estaban pendientes de Tayron porque veían en él un gran talento. “Hasta que se decidió Marcial Del Valle y firmó a mi pelao con la organización Padres de San Diego”, apunta don Betsatel, quien se desvive hablando del Grandes Ligas.

Siempre está al pie del televisor para ver pelota, no le pierde ni pie ni pisada a su pupilo, ese al que ayudó en sus inicios en el béisbol en un campo lleno de piedras y monte en Bocachica.

“Trato de no perderme los juegos de los Marlins de Miami porque en cualquier momento lo meten. Hace unos días vi que salió al campo de juego y atrás en la camiseta decía: El de Bocachica. Eso fue espectacular, demuestra su humildad y que no se olvida de donde salió. Al ver esa imagen no aguanté, me fui en llanto”, agrega.

Se desborda en elogios sobre el pitcher derecho que tiene revolucionado al mundo de las Grandes Ligas lanzando su poderosa recta. “Es un pelotero disciplinado, eso ha sido clave para llegar a donde está. Mira... él apenas está empezando, tiene un talento grande, él da más de lo que ha mostrado hasta ahora. Tayron será el mejor lanzador de las Grandes Ligas”.



¿Qué otro prospecto ha dado Bocachica en los Juegos Corregimentales?

- Joiner Angulo salió de Bocachica, llegó hasta Doble A, era lanzador, pero se lesionó y tuvo que dejar la pelota. Ese era buenísimo, estaba con Tampa.

¿Hay mucho talento en ese corregimiento para jugar pelota?

- Bastante. Pero necesitamos un estadio para entrenar a los menores. Así sacaremos más Grandes Ligas, le hago ese llamado a las autoridades distritales para que nos ayude. Juan Julio Castro (16 años) y Luber Torres (17 años) están casi para la firma.

¿Qué significa la pelota en su vida?

- Soy un hombre de béisbol al ciento por ciento, respiro béisbol, hablo a toda hora de él, es el rey de los deportes.

Hablemos de béisbol... ¿cuál ha sido el mejor pelotero que ha visto en Cartagena?

- Muchos. El mejor campocorto Orlando 'El Ñato' Ramírez; tercera base, Abel 'El Tigre' Leal; segunda base, Humberto Bayuelo; primera base, Bartolo Gaviria; receptor, Daniel Blanco, quien lanzaba arrodillado a las bases. En el out fiel, el mejor ha sido Tomás Moreno.

¿El pelotero más exitoso que ha dado Bolívar?

- Orlando Cabrera, ganó una Serie Mundial. Eso es grande.

¿Entre Julio Teherán y José Quintana quién llegará más lejos?

- Le veo más fuerza y proyección a Quintana.

Es carpintero

Betsatel, de 64 años, siempre ha sido un trabajador al ciento por ciento. “Me gano mi pan de comida entrenando pelaos tres veces a la semana y haciendo trabajos de carpintería. Yo hago muebles, mesas, sillas, camas, todo lo que tenga que ver con madera. Tengo mi propia clientela en Bocachica, en donde todo el mundo me conoce”, apunta.

Tiene 5 hijos: Jesús, Alfonso, Roberto, Harold y Álvaro. Vive con su señora Carmen Castro, su compañera desde hace más de 30 años.

Se considera un hombre afortunado y sueña con ver ganar a Tayron una Serie Mundial.