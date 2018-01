Sigue la novela de Cardona y Barrios en Argentina

Recientemente lo han protagonizado jugadores de Santa Fe, también Pablo Armero o el ahora seleccionador nacional de Panamá, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, todos con consecuencias personales y deportivas, algo que ahora afrontan los colombianos Edwin Cardona y Wílmar Barrios, jugadores del club Boca Juniors de Argentina.

Un supuesto suceso de violencia física y verbal contra mujeres en un apartamento en Buenos Aires (Argentina), fueron vinculados los colombianos Cardona y Barrios, ahora con el también colombiano Frank Fabra como testigo, situación que los tiene en medio de un aprieto internacional.

La primera consecuencia para los tres jugadores fue la exclusión de la pretemporada del club argentino, que este miércoles enfrentó en Mar del Plata al Aldosivi, con el regreso de Carlos Tévez, quien precisamente después del juego que terminó igualado 2-2 con triunfo por penales para Aldosivi, se refirió al tema de Cardona y Barrios.

“Todo el apoyo hacia los involucrados, tratar de ayudarlos y ver en qué podemos ayudar, nada más. Después, es muy personal. El grupo está para apoyarlos”, fueron las palabras de Tévez, mientras que el director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, afirmó: “No, no es el contexto. Acaba de terminar un partido y es un tema delicado. Quizás, en otro momento, cuando uno pueda hacer una conferencia previa a River, es un momento donde podemos charlar”.

Una vez conocido el hecho en Argentina, el diario La Nación de Buenos Aires publicó una declaración de Cardona: "Estoy muy dolido y triste por todo lo que se está diciendo. Tengo esposa y tres hijas". El 10 de Boca también agregó en declaraciones a Radio AM 990 que citó La Nación: “Es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo. Las mujeres para mí son sagradas, jamás en la vida haría algo así”.

La historia se habría dado en medio de una visita de los jugadores a un peluquero en un hotel o apartamento del sector de Puerto Madero en Buenos Aires, donde surgió una denuncia de “violencia de género física y verbal, por golpear y amenazar con cuchillos”, algo que no tuvo relevancia el martes pasado cuando apareció la denuncia, pero luego surgió un audio que involucraría a Cardona.

En el audio, al parecer, Cardona les ofrece dinero a cambio de callar lo ocurrido, pero todo avanza en investigación, siempre con negación de parte de los jugadores y el abogado que los representa, Miguel Ángel Pierri, quien sobre el audio dijo en medios argentinos que "esa voz no corresponde ni a Edwin ni a Barrios".

Para Carlos Salinas, editor general del diario deportivo Líbero, de Perú, “el futbolista todavía no termina de ser consciente que es figura pública, que es un referente, que no sólo vende su imagen dentro del campo, sino que también vende la imagen en todo tiempo y la debe cuidar como cuida sus piernas, es algo que el futbolista no termina de comprender”.

Mientras que para Paulo César Cortés, director de Central Fox Colombia en la cadena deportiva de televisión Fox Sports: “Este tema demuestra una vez más que la humanidad está más pendiente de juzgar que de cualquier otra cosa, aunque no intento defenderlos, porque aparentemente se equivocaron, porque la justicia no lo ha definido y cuando suceda se podrá calificar, no antes, como se ha hecho de manera irrespetuosa”.

Las investigaciones avanzan y los juicios en Buenos Aires, que podrían dejar consecuencias judiciales y deportivas en los jugadores, pues Boca Juniors es conocido en Argentina por tener en los contratos con sus jugadores una serie de multas económicas en este tipo de casos, con recorte en los sueldos entre el 10 % y el 20 %, o hasta el despido del jugador.

También entra en discusión, de confirmase el suceso, la presencia de los colombianos en la Copa Mundial de la FIFA Rusia-2018 con la Selección Colombia, ya que los dos, Barrios y Cardona, estuvieron en las últimas convocatorias de José Pékerman siendo titulares o ingresando en los segundos tiempos.

“Creo que en el caso de la Selección Colombia es un caso juzgado, porque si Pablo Armero ya fue llamado después de su juicio en Estados Unidos, el señor Pékerman dio el aval y, aunque en mi concepto Armero no debió ser llamado, así como Barrios y Cardona si salen culpables, creería que los van a llamar, aunque hay que esperar el tema deportivo si luego de esto tendrán continuidad deportiva o no para estar en la Selección”.

En los antecedentes cercanos, referentes del deporte colombiano protagonizaron hechos similares, como la exclusión de la dirección técnica de la Selección Colombia en 2011 de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez o lo vivido por Pablo Armero en los Estados Unidos con su esposa, así como jugadores de Santa Fe en un festejo de título en 2016.