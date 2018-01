Simeone: "Vietto tiene posibilidades importantes de salir, me da bronca"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, confirmó que el delantero argentino Luciano Vietto tiene "posibilidades importantes" de salir del club y que esto le da "bronca" ya que ha sido "uno de los mejores futbolistas" aunque "no le ha acompañado el gol".

"Hoy he hablado con Luciano, está claro que tiene posibilidades importantes para salir. Le deseo lo mejor, ojalá que su salida sea a un equipo competitivo", aseguró Simeone en la rueda de prensa anterior al partido de ida de octavos de final de la Copa del Rey contra el Lleida.

"Me da bronca su salida, ha sido de los mejores futbolistas que ha jugado en el equipo, no le ha acompañado el gol, la contundencia en un equipo que no espera y ojalá pueda tener lo que no le ha acompañado aquí en otro equipo. Le quiero mucho como chico y como futbolista, es una pena que como no haya podido materializar su juego en goles", continuó el preparador del Atlético.

El consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró la semana pasada que el Atlético tenía un acuerdo de una cesión con opción de compra de Vietto con el Sporting de Portugal, aunque en las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de que sea el Valencia quien requiera de sus servicios.

Respecto al otro jugador cuya salida parece probable en el mercado de traspasos de enero, el argentino Nico Gaitán, recordó que habló con él "20 días atrás" y dijo que espera que tenga "las mejores posibilidades".

"Esperamos que también tenga las mejores posibilidades, si en este caso tuvieran que quedarse acá siempre encantado, la competencia siempre me ha gustado, pero está claro que algún futbolista tendrá que salir", añadió.

Diego Pablo Simeone no descartó que además de salidas el equipo rojiblanco pueda registrar algún otro fichaje más allá de los ya finalizados del delantero hispanobrasileño Diego Costa y el extremo canario Víctor Machín 'Vitolo'.

"Siempre cuando estamos en estas fechas la tensión me hace ir con tranquilidad de saber que el mercado está abierto, que para entradas o salidas hasta el ultimo día hay la peligrosidad de que salga alguno inesperado y la posibilidad que pueda entrar alguno, aunque hoy sea lejana", comentó el entrenador del Atlético.