Stanton llega a Yanquis en canje con Marlins

Ahora al bate con los Bombarderos del Bronx, Giancarlo Stanton.

Los Yanquis de Nueva York oficializaron el lunes la adquisición de Stanton en un canje con Miami, una transacción en la que el dominicano Starlin Castro y un par de jugadores de ligas menores fueron enviados a Miami a cambio del reinante Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.



"Son ganadores", dijo Stanton al ser presentado en una rueda de prensa en el primer día de las reuniones de invierno. "Tienen un equipo joven y se encuentran en una situación propicia para ganar por largo rato, y a mí me ha tocado perder por muchísimo tiempo. Y yo buscaba cambiar esa dinámica y ser un ganador".



Stanton se suma a un equipo que viene de alcanzar el séptimo partido de la serie de campeonato de la Liga Americana con un juvenil roster que incluye a Aaron Judge, Gary Sánchez y Greg Bird, tres toleteros que apenas han dado sus primeros pasos. Los Yanquis confían que el infielder venezolano Gleyber Torres, su mejor prospecto, se gane un puesto en el equipo la próxima temporada.



"Nueva York es una ciudad emblemática, y creo que es importante tener jugadores emblemáticos", declaró el dueño de los Yanquis Hal Steinbrenner. "Pero lo más importante, me parece que es importante contar con peloteros veteranos que sean mentores para los jóvenes".



A Stanton, quien como Judge juega en el jardín derecho, aún se le deben pagar 295 millones de dólares por la última década de su histórico contrato de 325 millones por 13 temporadas.



Los Marlins, con el ex capitán de los Yanquis Derek Jeter como su nuevo director ejecutivo, enviará 30 millones de dólares a los Yanquis en caso de que Stanton no ejerza su derecho a rescindir su contrato y convertirse en agente libre después de la temporada 2020: cinco millones cada 1 de julio y 1 de octubre en 2026, 2027 y 2028. Bajo un cambio en el nuevo contrato laboral, ese dinero será prorrateado para el impuesto de lujo y Stanton representaría hasta 22 millones de dólares anualmente.



Aparte de Castro, Miami obtuvo a dos prospectos dominicanos: el pitcher derecho Jorge Guzmán y el infielder José Devers.



Stanton, de 28 años, lideró Grandes Ligas con 59 jonronesy 132 carreras impulsadas la temporada pasada. Formará dupla con Judge, el novato que terminó en segundo lugar en jonrones en las mayores con 52.



"No lo consideraría un día triste", dijo el presidente de operaciones deportivas de los Marlins, Michael Hill. "Es una situación que beneficia a ambas partes... sé que Giancarlo dejó en claro a mediados de la temporada 2017 que no quería formar parte de una renovación".



Los Yanquis fueron el equipo con más cuadrangulares la pasada temporada, con 241. La posibilidad de contar con un intimidante dúo en la alineación _y de montar un verdadero espectáculo en las prácticas de bateo_ hizo a muchos recordar sus anteriores poderosos 1-2 al bate, como el de Babe Ruth y Lou Gehrig, así como el conformado por Mickey Mantle y Roger Maris.



Stanton seguirá luciendo el número 27 en su uniforme.



Nueva York se quedó a un triunfo de avanzar a la Serie Mundial en octubre, al perder los últimos dos partidos de la serie de campeonato de la Americana en Houston. El acuerdo seguramente causará que una legión de aficionados a los que de antemano no les agradan los Yanquis arremetan contra Jeter por enviar a Stanton a su ex equipo.



El contrato de Stanton cuenta con una cláusula que impide su canje y la semana pasada rechazó potenciales traspasos a San Luis y San Francisco. Instruyó a los Marlins que sólo aceptaría ser canjeado a los Yanquis, los Dodgers de su natal Los Ángeles, los Astros y los Cachorros de Chicago.



Por ser oriundo del sur de California, la idea de jugar con los Gigantes se le antojaba como una opción difícil".



"No hubiera tomado una decisión en base a ello, pero tampoco quería estar en un equipo al que más detestan, y tampoco estaba seguro que ellos iban a vencer a ese equipo", indicó Stanton.



Nueva York no cuaja un registro perdedor desde 1992. Los Marlins no completan una campaña con un balance favorable desde que Stanton debutó en las mayores con ellos en 2010.



"Se pasaba los octubres en Europa", dijo el agente de Stanton. "Eso lo estaba desquiciando".



El gerente de los Yanquis Brian Cashman tanteó el canje de Stanton con Hill durante las reuniones de gerentes generales el mes pasado, pero no avanzaron, dado que querían reservar turnos de bateador designado en caso que Nueva York hubiera alcanzado un acuerdo con el pitcher-jardinero japonés Shohei Ohtani. Pero Ohtani descartó a todos los clubes de la costa este.



"El miércoles de la semana pasada no pensaba que se iba a concretar algo", señaló Cashman. "Y otra vez se puso en contacto conmigo el jueves".



Tenían armado un acuerdo tentativo esa misma noche. Stanton aceptó de inmediato, pero Wolfe le recomendará que se tomará unas horas para meditarlo.



"Lo que le dije fue que iba a meditarlo, pero que sí había un plazo que ahí mismo les dijera que adelante", afirmó un radiante Stanton



Steinbrenner quiere reducir la nómina del equipo, de los casi 209 millones de este años para estar debajo del tope de 197 millones del año entrante, lo que permitirá al club reajustar el monto que deben pagar en impuesto de lujo, de 50 por ciento a 20 por ciento en 2019.



La expectativa es que Jeter reduzca la nómina al menos 20 por ciento, a 90 millones de dólares o menos. Los Marlins se sacaron 38 millones en salarios hasta 2020 al canjear al segunda base estelar Dee Gordon a Seattle la semana pasada, a cambio de tres prospectos.



A Castro se le deberán pagar 10 millones de dólares en 2018 y 11 millones en 2019, además una opción del club por 16 millones para 2020, con una opción de rescisión contractual de un millón. El dominicano de 27 años fue elegido al Juego de Estrellas la campaña que recién terminó y en la que bateó para .300 con 16 jonrones y 63 remolcadas.



Guzmán, de 21 años, tuvo foja de 5-3 y efectividad de 2.30 jugando por Staten Island, de Clase A. Devers, de apenas 18 años, promedió .245 al bate en la Liga Dominicana de verano y en la Liga de la Costa de Golfo.