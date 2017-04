Surf de Bolívar quiere figurar en los Juegos Nacionales 2019

Si hay un deporte que tiene un escenario natural en Cartagena, ese es el surf, que consiste en deslizarse y hacer giros en una ola de pie sobre una tabla.

La Heroica, rodeada de playas, debería ser una de las grandes potencias nacionales e internacionales en esta actividad. En la ciudad y los corregimientos hay mucho talento humano y el biotipo para conseguir el protagonismo que necesitamos.

Poco a poco se trabaja para llegar allá, sobre todo pensando en los Juegos Nacionales 2019, certamen que tendrá como sede a Cartagena y subsedes a Arjona, Magangué, Turbaco y El Carmen de Bolívar.

El pasado fin de semana, en El Laguito, sector Las Velas, se desarrolló la “II Valida del Circuito Nacional de Surf”. Los locales salieron dispuestos a lograr los primeros lugares de las diferentes categorías de este nacional de surf, que tuvo olas de 1 metro y 80 centímetros.

En la categoría Open, los bolivarenses hicieron Jefferson y Anderson Tascón ocuparon el primer y tercer lugar, respectivamente. En Bodyboard, los locales tuvieron figuración, con el 1, 2 y 3 Andrés Porras, Cristian Ramirez y Mauricio Pretel.

En Sup Surf, el segundo lugar fue para Jefferson Tascón (Bolívar). En Longboard Julián Suárez, de Bolívar, ocupó el segundo lugar, mientras que Howar Gómez fue tercero.

Este Circuito Nacional contó con la participación de 80 deportistas de 7 departamentos: Valle, Bolívar, Guajira, Córdoba, Magdalena, Atlántico y Chocó. Ider fue el patrocinador oficial del evento. Iderbol también respaldó.

“Vamos bien”

Andrés Porras, uno de los organizadores, sostuvo que: “demostramos que avanzamos en todo sentido. Organizamos un gran evento y, además, logramos buenos resultados. Desde hace un tiempo Dumek Turbay, hoy Gobernador de Bolívar, nos está impulsando, al igual que el Ider, con su director Hernando Pertuz. El compromiso de nosotros es lograr 5 o 6 oros en Juegos Nacionales. Vamos bien”.

Los deportistas que podrían dar oro en las próximas justas nacionales de 2019 siempre y cuando se entrenen de buena forma y reciban todo el apoyo son: Anderson Tascón (Surf Open), Jefferson Tascón (Sup Surf), Andrés Porras (Bodyboard), Camilo Mármol (SUP race 20 k) y Dania Moncaris (SUP race dama). El otro metal dorado sería en ALoha Cup (válida por equipos).

Bolívar, que sacó 36 medallas de oro en los Juegos Nacionales de 2015, tiene en los deportes de mar una gran alternativa para aumentar el número de metales dorados.