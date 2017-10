Taekwondo y karate do de Bolívar, con buenas notas en el país

El karate do y el taekwondo son dos deportes de combate que pisan firme y seguro en Bolívar. En los torneos nacionales que se realizaron el pasado fin de semana, Bolívar alcanzó una buena figuración con ambas disciplinas.

En el Nacional de Taewkondo de Valledupar se cumplieron los pronósticos con la delegación bolivarense.

Y hubo tres de los deportistas llamados a dar oro en los Juegos Nacionales de 2019 que cumplieron con el cometido.

Neyder Lozano, hasta 74 kilogramos; Yair Medina, hasta 80 y Yorman Montalvo, hasta 87 ratificaron su grandeza en este deporte y dejaron muy en alto los colores de nuestro departamento.

“Me entreno fuerte para ganar, pensando en dejar siempre en alto los colores de Bolívar. Seguimos mostrando talento, creo que el taekwondo de Bolívar sigue consolidando un proceso que inició hace varios años”, dijo Lozano.

También ganaron metales dorados: Josué Garcés (categoría mayores) y Eder Vergara (plus 50), ambos en individual; por equipo mixto Dora Deulofeut, Isamar Blanco y Juan Pablo Peñaranda; y en femenino con María Dorado, Isamar Blanco y Dora Deulofeut.

Las preseas de plata fueron en: individual femenino categoría mayores con María Dorado; individual junior con Juan Pablo Peñaranda y pareja mixta con Josué Garcés y María Dorado.

En femenino, Bolívar también ganó plata con Kimberly Garrido, hasta 46 kilogramos y Greys Daniela Herrera, hasta 49.

Los bronces los consiguieron: Isamar Blanco, en categoría mayor; Cristofer García, en categoría cadete; Daniela Puello, en categoría cadete y en pareja mixta categoría cadete con Daniela Puello y Cristofer García.

También ganaron bronce: Daniel Sierra, en hasta 55 kilogramos; Marco Tulio Blanco, en 59; Alba Taborda, en hasta 53 y Rafael Carrillo, en hasta 68.

Marco Tulio Blanco, presidente de la Liga de Taekwondo de Bolívar, afirmó que se cumplieron con los pronósticos establecidos.

“Asistimos con 19 competidores en las modalidades de pumse o cobate en masculino y femenino. Estos 7 oros son el reflejo de un trabajo serio y planificado. Agradecemos el apoyo dado por Iderbol para este evento, en el que todo nos salió muy bien y por fortuna no tuvimos inconvenientes”.

Karate do, fuerte

En el municipio de Madrid (Cundinamarca), por ejemplo, el departamento sacó muy buenos resultados en un certamen que contó con la participación de 20 ligas del país.

Federico García se alzó con un oro en la modalidad de combate, juvenil + 70 kilogramos.

Santiago Medina, en kata (figuras), se hizo al otro metal dorado en juvenil.

Bolívar también ganó 6 platas, una de ellas con Andrés Felipe Amador, quien no pudo dar el oro en combate por un golpe que recibió en una zona ilegal, lo que no le permitió seguir compitiendo.

Las otras platas fueron de: Manuel Fabián de la Peña, Sayaka Osorio, Sebastián Escobar, Juan Polania y Miguel Rivera.

Los bronces fueron de Sebastián Rendón, Hoswald Albán, Enmanuel de Voz, Santiago Lizarazo, César Acevedo, Manuel de la Peña y Germán Hernández.

García y Amador, listos

Federico García y Andrés Felipe Amador están listos y motivados para participar en el Mundial de Karate do que se realizará en Tenerife (España) del 23 al 29 de octubre.

“He dado lo mejor de mí y ahora la idea es hacer un gran mundial, me he preparado para eso. Estoy listo”, dijo Amador.

Por su parte, Federico señaló que: “cumplí los objetivos, sigo siendo el campeón nacional de mi categoría. Logré clasificar a los Centroamericanos de 2018. Muchas gracias a la Gobernación de Bolívar por darnos el apoyo para estar en el próximo mundial”.

Un gran reto

El taekwondo y el karate do tienen un gran reto en los Juegos Nacionales 2019, con sede en Cartagena y algunos municipios de Bolívar.

Ambos deben mejorar su actuación en los Juegos de 2015. Taekwondo ganó 4 oros: Edwin Aguilar (63 kilogramos), Neider Lozano (74), Jair Medina (81) y Yorman Montalvo (85).

El karate, por su parte, dio un bronce con Diana Martínez en -68 kilogramos.

Bolívar es potencia, pero no puede descuidarse

Mucha agua ha tenido que pasar por el río para que Bolívar haya ganado un espacio importante en el concierto nacional.

Y ha entrado en las ligas mayores del deporte colombiano pisando duro. Hoy, Bolívar es respetado por todos los departamentos, hasta por Antioquia, Bogotá y Valle, que siempre suelen ser primeros en las diferentes disciplinas deportivas.

Nuestro departamento será sede de los Juegos Nacionales en 2019 y algunos periodistas deportivos se reunieron recientemente para reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de Bolívar para esas justas.

Todos coiciden en que son más las fortalezas que debilidadesde Bolívar para encarar un certamen en el que están obligados a estar en el podio. Pero ojo, no hay que descuidarse.

Talento y planificación

Rafael Guerra, del Canal Cartagena, aseguró que: “el talento de Bolívar es súper comprobado en casi todas las disciplinas, la planificación en el plano dirigencial de parte de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena también juega a favor”.

El narrador ve como debilidad que “no tenemos deportistas en todas las disciplinas deportivas, así que no podremos competir por todas las medallas en contienda. Eso no ayuda en la sumatoria final porque aquí la idea mínimo es ser tercero”.

Óscar Barrios, de Todelar, afirmó que: “hay compromiso en nuestros deportistas por querer hacer un buen papel en casa y eso siempre será positivo a la hora de competir en cualquier torneo”.

El comentarista dijo que: “la idea es no dormirse, nuestros atletas deben foguearse internacionalmente con más frecuencia si estamos pensando en grande, como debe ser”.

Tienen experiencia

Alirio Pérez, de Acord Bolívar, agregó que: “los deportistas y entrenadores tienen experiencia internacional en el ciclo olímpico, además poseen un gran biotipo en un clima poco favorables para los deportistas de otras ciudades”.

Como aspecto en contra de nuestros atletas sostuvo: “los deportistas de aquí fallan por no tener una preparación mental acorde con la importancia del torneo en el que participan”.

A cuidar la base

Emiro Bertel, comentarista de Todelar, apuntó que: “Hay buen material humano y la localía nos ayuda, pues es muy importante para el deportista sentirse respaldado”.

Mostró su preocupación por dos temas. “Aún no se ha movido la primera pala para hacer una mezcla y pegar un ladrillo para refaccionar los escenarios. Y lo otro es que muchos deportistas no son oriundos de Bolívar, nunca me ha gustado eso. Se ha descuidado la base en algunos deportes”.

Deportes fuertes

Daniel Aguirre, de La Hora del Buzo de RCN, ve con buenos ojos el nivel del algunos deportes específicos de Bolívar.

“Tenemos un buen proceso en patinaje, voleibol, fútbol, sóftbol, béisbol. Esos son deportes al fijo podemos aspirar al oro”, dijo.

Lo que no le parece a Aguirre es que se realicen afuera de Bolívar algunas disciplinas deportivas.

“El Gobierno nacional nos dejó metidos con el dinero prometido inicialmente y eso no ayudará a que quede una mejor infraestructura”, remata,