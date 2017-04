Talento Cartagenero goleó en Festival de Escuelas de Fútbol

Talento Cartagenero se adjudicó la primera gran goleada del XXII Festival Nacional de Clubes y Escuelas de Fútbol Imder-Sincelejo, que se realiza desde el sábado en la capital sucreña.

La divisa de la categoría Preinfantil del plantel de Cartagena, manejada por el profesor Henry Calderón Hernández, venció 15 golpes por 1 al elenco Alianza Cristiana, de Sincelejo.

Pero en el cotejo celebrado en el Estadio Arturo Cumplido Sierra quien más brilló fue el jugador Rafael Mercado, pues conquistó cinco de las quince dianas de su divisa, colocándose desde ya como goleador de la Preinfantil.

También en ese mismo escenario, Panamericanito cayó ante Cambiando Vida, 4-2; Góez Sport venció a Escuela Barranquillera, 4-1; Atlético San José superó a Talentos Bellanitas, 1-0; Santa Fe perdió con Sintrainagro, 3-1 y Eagle Soccer derrotó a Sedefusu, 3-1.

Mientras tanto, en el Estadio de Ligas Menores de Fútbol del barrio El Cortijo, en la categoría Pollito, Juventud Cristiana le ganó a Deportivo Sincelejo, 3-1; Independiente Sincelejo venció a Talentos Bellanitas, 2-0 y Futuro de Toño superó 1-0 a Paraíso Real, de Cartagena.

El programa para este lunes 10 de abril arranca con los siguientes partidos en la categoría Infantil:

Juventud El Cortijo Vs. Escuela Barranquillera, Deportivo Charo Vs. Santa Rosa del Sur y Ciudad Sincelejo Vs. Talcar, en las canchas del Centro Recreacional Los Cámpanos.

En la cancha del barrio Pioneros, Flamengo Vs. Sintrainagro; en la cancha José Bitar, Semillero Sucreño Vs. Unión Gaviotas y Góez Sport Vs. Atlético Urabá, chocarán en la cancha El Bosque.