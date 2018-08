“Tengo los ojos puestos en los Panamericanos y soñando con Tokio 2020”: Yuberjen

El boxeador Yuberjen Martínez dijo este jueves en rueda de prensa con los medios de comunicación en el Centro de Eventos Puerta de Oro, que en estos momentos tiene los ojos puestos en los Juegos Panamericanos, pero soñando con los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

“Estamos soñando con Tokio 2020, pero primero tengo los ojos puestos en los Juegos Panamericanos, ya que esto se vive por etapas, y así me he planificado e ir poniendo los ojos en cada competencia, en la que viene, en la que se avecina. Como todo deportista, estoy soñando con los Olímpicos de Tokio y por supuesto que soñando con una gran presea dorada”, afirmó el reciente ganador de la medalla de oro de los Centroamericanos y del Caribe, en menos de 49 kilógramos.

Sobre si lo han tocado para subir al boxeo profesional Yuberjen manifestó que “he tenido varias conversaciones y estamos esperando una propuesta que no ha llegado hasta el momento, de todas maneras aquí don estoy, estoy bien y no puedo ir a empezar de nuevo en otra rama desde cero, porque saltar al profesionalismo sería empezar de cero. Repito: aquí estoy bien y que supere lo que estoy ganando acá es la única forma de saltar al profesionalismo”.

Indicó que en caso de que saltara al profesionalismo “lo haría en la categoría de los 52 kilógramos, en la misma en que compite mi compañero Ceíber Ávila, que es un gran amigo y gran deportista también”.

Agregó que le tocaría mejorar la fuerza, “no tanto la resistencia, porque eso es lo que me ha caracterizado. Acá me he encontrado a muchos contrincantes que son fuertes y en el profesionalismo tocará hacerle frentes a todos ellos”.

Por último, sostuvo que se preparará para la Serie Mundial de Boxeo y Juegos Panamericanos y vamos a trabajar fuerte para que lograr los objetivos que nos hemos trazados”.