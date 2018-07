Así fue la remontada de Kevin Anderson ante Federer en Wimbledon

El surafricano Kevin Anderson salvó una bola de partido y logró lo que parecía imposible, vencer a Roger Federer en el templo del suizo en Wimbledon, por 2-6, 6-7 (5), 7-5, 6-4 y 13-11, para alcanzar por primera vez las semifinales en este Grand Slam.

El gigante de Johannesburgo cambió el signo del encuentro cuando en el tercer set, con 5-4 para el de Basilea, y sirviendo el sudafricano, un tiro de revés de Federer se fue a la red. Se esfumaba así una bola de partido para el suizo, que casi dos horas después, perdía por primera vez en Wimbledon, desde las semifinales de 2016, contra Milos Raonic.

The thin line between victory and defeat.

Until today, Roger Federer had never lost at #Wimbledon having held match point... pic.twitter.com/GXtjW8Dkr7

— Wimbledon (@Wimbledon) 11 de julio de 2018