Daniel Galán debuta y abre la serie de Copa Davis contra Barbados

El sorteo de la serie entre Barbados y el Equipo Colombia Coldeportes, correspondiente a la primera ronda del Grupo I de Zona Americana de Copa Davis por BNP Paribas, se cumplió este jueves y quedaron definidos los enfrentamientos de la confrontación que tendrá lugar en el National Tennis Centre de Bridgetown, sobre canchas de cemento.

El colombiano Daniel Galán hará su debut absoluto en Copa Davis y será el encargado de abrir la serie este viernes contra Haydn Lewis, en el primer enfrentamiento entre ambos.

El segundo punto estará a cargo del antioqueño Alejandro González, quien se enfrentará a Darian King, en el que también será el primer enfrentamiento entre ambos.

Para el sábado, día en el que terminará la confrontación según las nuevas normas de Copa Davis, el tercer punto lo protagonizarán los subcampeones del Austrlian Open: Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, contra la dupla de Darian King y Haydn Lewis.

El cuarto punto lo jugarán Daniel Galán frente a Darian King y el cierre, de ser necesario, estará a cargo de Alejandro González contra Haydn Lewis.

"Cuando se hace el sorteo estás preparado para las dos opciones. Me gusta que Daniel empiece porque es más o menos lo que tenía en la cabeza, el empezar ante el singles dos de Barbados; pero siempre estás preparado mentalmente para cualquiera de los dos puntos. Lo importante es que ellos saquen su mejor tenis y eso nos va a dar el resultado", manifestó el capitán del Equipo Colombia Coldeportes, Pablo González.

Por su parte, Daniel Galán expresó: "Estoy muy contento de estar en el equipo. Terminé el año con buenas sensaciones, en la pretemporada mejoré físicamente y esta semana me he sentido muy bien jugando, a pesar de las condiciones en las que toca tener paciencia. Tengo muchas ganas de entrar a la cancha".

Sobre Darian King, su rival de este viernes, Alejandro González reveló: "nos conocemos en muchos torneos que coincidimos durante el año. No es un partido fácil y más porque estamos de visitantes, pero creo mucho en lo que venimos haciendo y en lo que vengo haciendo; vengo físicamente y mentalmente preparado. Estoy contento con el inicio de año y cómo me he venido sintiendo esta semana, así que tengo mucha fe de afrontar este nuevo reto".

Cabe anotar que los capitanes tienen hasta una hora antes para hacer cambios en cada uno de los partidos de la jornada del sábado. Además, para este año, la Federación Internacional de Tenis pone a prueba un nuevo formato para el Grupo I que incluye: solo dos días de competencia (viernes y sábado), partidos al mejor de tres sets, la posibilidad de nominar a cinco jugadores y en caso que la serie esté definida en el cuarto punto, no se jugará el quinto partido.

El frente a frente entre Colombia y Barbados favorece a los cafeteros por 2-0. El primer duelo se dio en 1990 en St. Peter (Barbados) donde el marcador finalizó por 4-1; mientras que en 1992, Cali fue la sede de la serie donde Colombia ganó por 5-0.

El ganador de la serie entre Barbados y el Equipo Colombia Coldeportes avanzará a la segunda ronda de Grupo I de Zona Americana, donde enfrentará al vencedor de la confrontación entre República Dominicana y Brasil los días 6 y 7 de abril.

En Colombia, los cinco puntos serán transmitidos por el canal deportivo Win Sports. La jornada iniciará el viernes a partir de las 9:00 a.m. (hora de Colombia) y el sábado desde las 8:30 a.m. (hora de Colombia).