Djokovic vapulea a Zverev y logra su pase a la final de Shanghái

El serbio Novak Djokovic consiguió clasificarse este sábado para la final del Masters 1000 de Shanghái tras ganar cómodamente al alemán Alexander Zverev, quinto mejor tenista del mundo.

El número tres según el ránking de la ATP vapuleó al alemán por 6-2 y 6-1 y dio hoy un paso más hacia la conquista del título y en su caza por el número uno mundial, que no podrá conseguir de ninguna manera en Shanghái, aunque recortará distancias.



"Ha sido probablemente el peor partido que he jugado en Shanghái", reconoció en una rueda de prensa después del partido el tenista alemán, quien ha cometido numerosos fallos, entre ellos 24 errores no forzados.



Zverev se va de Shanghái habiendo confirmado su clasificación matemática para la Copa Masters de Londres que reunirá en noviembre a los ocho mejores tenistas del mundo.



Y Djokovic, que consiguió tras la de hoy su decimoséptima victoria consecutiva en pista dura, jugará mañana domingo para proclamarse campeón contra el vencedor del duelo entre el suizo Roger Federer y el croata Borna Coric.



Peleará así por acercarse más a su gran objetivo del año, arrebatarle el número uno del mundo al español Rafael Nadal, que se encuentra de reposo por lesión y no ha participado en la gira asiática.



El de Shanghái es un torneo clave para el tenista de Belgrado ya que, al no haberlo jugado el año pasado, sumará puntos para acercarse a la cabeza de la tabla de la ATP.



De proclamarse ganador, automáticamente sobrepasaría en el ránking a Federer, quien se proclamó campeón el año pasado y por lo tanto solo defiende puntos.



Tras meses de recuperación debido a una lesión del codo, de la que tuvo que ser operado, y de una bajada en su nivel de juego que le hizo caer en el ránking, Djokovic se recuperó en la segunda mitad del año y ha ganado Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Masters 1.000 de Cincinnati.