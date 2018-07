Djokovic venció a Nadal en un gran partido y jugará la final de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic ganó el quinto set, y se impuso al español Rafael Nadal por 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6 y 10-8, en cinco horas y 15 minutos, para alcanzar por quinta vez la final del torneo de Wimbledon, donde se enfrentará este domingo con el surafricano Kevin Anderson.

El encuentro había sido suspendido anoche, con ventaja de Djokovic por 6-4, 3-6 y 7-6 (9) después dos horas y 53 minutos, y se reanudó hoy con el techo cerrado de la central. Nadal salvó una bola de partido en el 16º juego, pero presionado siempre que le tocaba servir, falló en la segunda oportunidad del serbio.

"Novak Djokovic is in the #Wimbledon final again"

Welcome back, @DjokerNole... pic.twitter.com/rY37ARgsT9

— Wimbledon (@Wimbledon) 14 de julio de 2018