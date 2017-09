Jesús sueña con ser como Rafael Nadal, su ídolo en el tenis

Su juego es muy aguerrido y competitivo. Pelea todos los puntos y siempre quiere salir airoso en la cancha.

Se trata del tenista Jesús Soto Bossa, un joven cartagenero de 13 años que comenzó a jugar béisbol, pero por cosas del destino terminó empuñando una raqueta en vez de un bate.

No le gusta mucho asolearse y la tierra le hace daño. Por eso cambió el béisbol por el tenis, el “deporte Blanco”, donde se siente muy a gusto y con una proyección de futura estrella.

Jesús tiene muchos motivos para estar muy feliz por estos días. El mes de agosto ha sido muy fructífero para él porque ha conseguido dos títulos en sencillos y uno en dobles.

El primero fue el 13 de agosto en el torneo Grado 4 que se realizó en el Complejo de Raquetas de Cartagena y el segundo el pasado fin de semana en el Grado 4 disputado en el Country Club de Barranquilla.

Sus rivales en las finales fueron José Campuzano (Atlántico) y Mathias Hoyos (Antioquia).

Soto ya había saboreado a comienzos de año un título en sencillos en el Grado 4 que se hizo en Barranquilla tras vencer a Juan Rodríguez en la final.

La otra felicidad de esta promesa del tenis de Bolívar es que su ídolo, el tenista español Rafael Nadal, regresó al primer lugar del ranking de la ATP.

“Mi ídolo es Rafael Nadal. Me gusta su forma de jugar, las ganas que le mete, su actitud. Él nunca se rinde”, asegura Jesús Soto.

“Mi sueño es ser un jugador profesional, representar a Colombia en el exterior”, agrega.

Se inició en el tenis a los ocho años cuando llegó al Complejo de Raquetas para hacer un vacacional.

“Lo más difícil que me tocó aprender en el tenis fue el servicio. He mejorado la confianza y me toca pulir la técnica”, explica.

Durante su proceso en el tenis ha tenido varios entrenadores que le han enseñado muchas cosas y lo han llevado a convertirse en todo un prospecto. Soto citó a Jorge Muñoz, Jairo Yepes, Edwin García, Freddy Pacheco y Alex Cuellar.

Su hermano Ramiro Soto fue firmado al Béisbol Organizado por los Filis de Filadelfia y Jesús pensó seguir esa senda, pero decidió mejor el tenis y emular a Rafael Nadal.

También es admirador de un joven tenista austríaco llamado Dominic Thiem, quien ocupa el octavo lugar en el ranking.

Y a propósito de Ranking, Jesús Soto se encuentra actualmente en el puesto 45 con 500 puntos.

“Mi objetivo es seguir subiendo y llegar al top-10 para jugar el torneo de Ordenamiento. El otro año sigo en la categoría 14 años”, afirma.

Se considera un jugador muy tranquilo y fuerte mentalmente.

Destaca que el apoyo de sus padres ha sido fundamental para su formación como deportista.

Ficha técnica

Nombres: Jesús David

Apellidos: Soto Bossa

Fecha de Nacimiento: 10 de julio de 2004

Ciudad: Cartagena

Edad: 13 años

Padres: Germán Soto y María José Bossa

Hermanos: 2 (Ramiro y Daniel).

Colegio: Altair

Grado: 7

Pasatiempo: estudiar y jugar tenis

Ídolo: Rafael Nadal