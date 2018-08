La molestia de Roger Federer con Gerard Piqué

Roger Federer criticó el nuevo modelo de la Copa Davis, propuesto por el futbolista de Barcelona Gerard Piqué y aprobado en la asamblea general de la Federación Internacional de Tenis (ITF). El suizo recalcó que le resulta extraño ver aun futbolista metido en asuntos de un deporte distinto.

“Estas próximas semanas pueden ser muy interesantes. No he hablado con él, pero admito que resulta extraño ver a un futbolista entrometerse en el negocio del tenis. Y cuidado, la Copa Davis no puede convertirse en la Copa Piqué”, sostuvo Federer durante su estancia en Nueva York por el US Open, según publica en Daily Mail.

El nuevo formato de la Copa Davis implica que se juegue una fase final en noviembre, en una sede única, con 18 países distribuidos en grupos y con fases como cuartos de final, semifinales y final.

Este nuevo esquema no parece agradarle al suizo, en parte porque competirá con el Laver Cup, un torneo promovido por él, en el que se enfrentan un equipo europeo con otro del mundo.

“Estoy a favor de las innovaciones. Nuestro deporte necesita pensar un poco fuera de lo normal para innovar. Pero es como el Jenga (el juego en el que se intercambian bloques de madera en una torre hasta que se cae): debes tener cuidado de no quitar el ladrillo que derribará todo el edificio”, apuntó Federer.