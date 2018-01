María Camila Osorio, bicampeona del Circuito Mundial de Tenis

La cucuteña María Camila Osorio entró al récord del Mundial de Tenis Juvenil de Barranquilla al conquistar por segundo año consecutivo el certamen que tiene 35 años de estar realizándose.

En esta oportunidad derrotó en la final a la norteamericana Lea Ma, con parciales de 6/2 y 6/2, en un encuentro que estuvo lleno de dramatismo porque la Colombia sufrió un espasmo muscular en la parte baja de la cintura, que tuvo que ser revisada por el médico cuando apenas jugaba el cuarto game del primer set.

“Sentí un dolor en el momento en que hice un revés, pero eso dolor lo traigo desde Costa Rica y me tocó jugar así el torneo”, dijo Osorio después del encuentro.

La cucuteña no perdió ningún set y todos los terminó con ventaja de dos cero. “no hubo partidos fáciles, todos fueron una final para mí porque yo era la campeona, era la siembra número del torneo y tenía que esforzarme en cada encuentro. Debo aclarar que no estuve en mis mejores condiciones, pero el público de Barranquilla siempre me apoyó y ellos fueron un bastión importante en mi triunfo”.

En verdad el público que asistió a las canchas del Country Club siempre la apoyó en cada uno de los partidos y ella no se cansó de tomarse fotos con ellos luego de haber obtenido el triunfo.

“Me gustaría volver de nuevo a Barranquilla, porque sentí el cariño y el respaldo de la gente. Y más ahora que me han declarado hija adoptiva, solo espero seguir adelante en este deporte que me divierte cada vez que salgo a jugarlo. No estuve en mi mejores condiciones acá en este torneo, pero, repito, el público me incentivó mucho y fue clave en la victoria”, dijo un tanto emocionada.

Terminó diciendo que ahora se prepara para seguir en la gira Suramericana de ITF y espera seguir dándole triunfos a Colombia.