María Camila Osorio ganó bronce en tenis de los Juegos de la Juventud

La tenista cucuteña María Camila Osorio, se adjudicó este sábado la medalla de bronce individual del tenis en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizan en Buenos Aires (Argentina), al vencer a la china Xinyu Wang, con marcador de 2-0.

María Camila cerró de gran forma una semana maratónica de partidos, con la segunda medalla del tenis colombiano en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, tras el oro conseguido por Juan Sebastián Gómez, en la cita de Singapur 2010.

“Gracias a Dios se me dieron las cosas, entré con la mayor energía, a pesar de que ayer tuve un día difícil, hoy trate de dar lo mejor de mí y se me dieron las cosas. Ya me llevó una medalla y tendremos que seguir mirando hacia adelante porque ahora vienen dobles mixtos”, indicó Osorio.

La cucuteña superó en un intenso partido disputado en la cancha dos del Buenos Aires Lawn Tennis Club, a la raqueta asiática, con parciales de 7-6 (4) y 6-0, en una hora y tres minutos de partido.

María Camila venía de caer en la semifinal ante la francesa Clara Burel, por 6-4 y 7-5, quien cortó la racha de tres triunfos que consiguió la colombiana en cuartos de Final ante la japonesa Yuki Naito, 6-7, 6-3 y 6-1; en segunda ronda ante la italiana Elisabetta Cocciaretto, 1-6, 7-6 y 7-5, y en su debut ante la argentina María Lourdes Carle, por 7-6 y 7-5.

Esta medalla se suma al cuarto lugar que la tenista colombiana alcanzó en dobles femenino junto a la argentina María Lourdes Carle, luego de caer en el partido por el bronce, ante la dupla de las chinas Xiyu Wang y Xinyu Wang, por 7-5 y 6-3.

“Esto es algo muy especial para mí, la verdad una medalla en unos juegos olímpicos son muy difícil de conseguir y admiro a todos los deportistas colombianos que lo han conseguido, porque son los mejores del mundo y el solo hacer parte de eso es muy especial”, indicó Osorio.