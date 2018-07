Roger Federer y su nueva indumentaria siguen brillando en Wimbledon

Hay momentos en los que un tenista se encuentra cómodo y feliz sobre la pista. El suizo Roger Federer lo demostró este miércoles al batir al eslovaco Lukas Lacko por 6-4, 6-4 y 6-1 para avanzar a la tercera ronda de Wimbledon sin ceder un set aún, definiendo su juego y tomando impulso, y ya con 26 parciales seguidos ganados en el All England Club.

"He jugado muy bien, mejor que en primera ronda (contra el serbio Dusan Lajovic), concentrado, golpeando bien, mezclando golpes planos con cortados", dijo el ganador de ocho coronas en Wimbledon, que cuenta ya con 93 victorias en este torneo (solo 11 derrotas). "Ahora ya tengo el ritmo y veremos qué sucede en los próximos encuentros".

Federer ha llegado a ganar 34 sets consecutivos en este torneo, en una racha que comenzó con la tercera ronda de 2005 y la final de 2006. "Lo importante es ser feliz ahí fuera, pasarlo bien, y todo eso ha funcionado muy bien hoy", analizó el suizo. "No perder mucha energía y desde luego no caer lesionado es formidable", resolvió sobre las dos primeras rondas ganadas este año.

Lacko, que alcanzó la final de Eastbourne la pasada semana, era una buena piedra de toque para conocer el estado de Federer. El suizo le dejó fuera de combate en 90 minutos en el tercer enfrentamiento (Abierto de Australia 2011 y Roland Garros 2014), sin ceder ni una sola ocasión de rotura (Lacko solo ganó 9 puntos al resto), rompiendo a su rival cuatro veces, y con 48 golpes ganadores, y 17 voleas concretadas en la red de 21 intentos.

El rival del suizo en tercera ronda será el alemán Jan-Lennard Struff, que derrotó a Ivo Karlovic por 6-7 (5), 3-6, 7-6 (4), 7-6 (4) y 13-11, después de una tremenda batalla en la que el gigante croata conectó 61 saques directos, que no le sirvieron de nada. Karlovic se va del torneo con 97 'aces', líder hasta el momento en este apartado.

El cañón del brazo derecho del canadiense Milos Raonic, con 34 saques directos, y 52 en dos partidos, si le valió esta vez al finalista en 2016 para vencer al australiano John Millman en tres desempates idénticos: 7-6 (4), 7-6 (4) y 7-6 (4).

Raonic, que defiende los cuartos de final, hizo además 67 golpes ganadores. Se enfrentará ahora contra el austríaco Dennis Novak, procedente de la previa, 171 del mundo, entrenador por Gunther Bresnic, técnico del también austríaco Dominic Thiem, y vencedor en su duelo ante el francés Lucas Pouille, 17º favorito, por 6-4, 6-2, 6-7 (8), 3-6 y 6-2.

También el francés Gael Monfils remontó un set en contra al italiano Paolo Lorenzi para conseguir el billete a la tercera ronda de Wimbledon, al ganar por 3-6, 6-3, 7-6 (5) y 7-6 (3) en dos horas y 53 minutos.

Monfils, con 49 golpes ganadores, pisará por séptima vez en su carrera la tercera ronda de Wimbledon, de donde nunca ha conseguido pasar, y se medirá con el semifinalista en 2017, el estadounidense Sam Querrey.

El verdugo del escocés Andy Murray en 2017 y del serbio Novak Djokovic en 2016 eliminó al invitado ucraniano Sergiy Stakhovsky por 7-6 (4), 6-3 y 6-3.

Pero el show se lo está robando también el hecho de que el campeón Roger Federer ha estado utilizando la indumentaria de su nueva marca de vestir, la japonesa Uniqlo.

El suizo Roger Federer, contento por su victoria ante el eslovaco Lukas Lacko en la segunda ronda de Wimbledon, se abrió y dio toda clase de detalles sobre la cantidad de ropa que su nueva firma deportiva le ha proporcionado para este torneo, y aseguró que de momento, con seis o siete pantalones cortos le basta.

"Quizá me hayan dado unos 15 pantalones cortos. Camisetas solo me han dado 15 y se han quedado ellos con otras 10 o 15 más", aseguró. "De calcetines, lo mismo y el mismo número de cintas para la cabeza y muñequeras. En el pasado, era un poco excesivo. Siempre lo dije, no necesito 20 pantalones cortos. Con seis o siete está bien", admitió.

El suizo apareció el lunes vistiendo ropa de la firma japonesa Uniqlo, con la que se especula ha firmado un contrato por 300 millones de dólares por diez años. Cuando finalice el acuerdo, Federer tendrá 47 años.

Federer cumplirá 37 en agosto, y aseguró que la clave de su juego es que se mantiene bien físicamente. "Especialmente, en los últimos cinco años, creo que eso ha sido el punto clave de todo. He seguido mejorando, trabajando con mis entrenadores y con mi preparador físico, intentando encontrar nuevas formas de entrenarme", dijo.

"En un deporte individual como el tenis, la confianza juega un aspecto importante. Debes estar bien a nivel mental para saber evitar las lesiones y, para cuando las tienes, trabajar para recuperarte pero siempre con confianza", dijo Federer.