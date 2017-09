Santiago Giraldo anuncia una para competitiva

El tenista colombiano Santiago Giraldo, del Equipo Colsanitas, anunció este jueves formalmente que, tras 17 años ininterrumpidos de actividad competitiva, hará una pausa transitoria en su carrera deportiva para fortalecer muchos aspectos que le ayuden a volver en mejores condiciones al circuito profesional.

El siguiente es el texto de la carta oficial que el tenista ha compartido con sus seguidores en redes sociales y que comparte con los medios de comunicación:

Carta abierta a los seguidores del tenis y a los medios de comunicación

Apreciados amigos:

Desde los 4 años empecé a jugar tenis, me fui de casa a los 12, me hice profesional a los 15 y desde ese momento hasta el día de hoy no ha habido una pausa consciente en mi actividad competitiva.

Hoy, después de más de 17 años comprometido en cada uno de mis días enteramente al tenis, trabajando diariamente jornada a jornada, viajando, viviendo fuera de casa más de 36 de las 52 semanas del año, dejando poco espacio para mi vida familiar y personal para priorizarlo en este deporte que amo, he tomado la decisión de hacer un alto en mi carrera tenística.

Esta pausa, que no es un retiro de mi carrera profesional, es importante para mí por varias razones.

Una de ellas es mi salud ya que diferentes molestias físicas no me han permitido competir al 100 por ciento de mis capacidades en el último año. He debido tomar la decisión de retirarme previamente de algunos torneos o de abandonar la cancha en algunos partidos.

Y por otra parte, la fatiga y cansancio generalizado, producto del trabajo sin pausa de estos años, me llevan a pensar en este alto transitorio.

Esta decisión, analizada de forma tranquila y reposada, y de la cual me siento orgulloso, la he tomado en plena calma y armonía no solo conmigo mismo, sino con el respaldo de aquellos que me rodean: entrenadores, familia, compañeros, amigos, Colsanitas, que ha sido mi segundo hogar, y otros patrocinadores, en especial Grupo Éxito con la marca Bronzini Active - Santi Giraldo.

A cada uno de ellos le expreso toda mi gratitud y lealtad, no solo por su confianza en mí sino por el apoyo incondicional que me han brindado, y por respaldar esta pausa y mi pronto regreso.

Esta etapa, que no es un anuncio de retiro del deporte, será una oportunidad para revisar y mejorar algunos aspectos físicos que me permitan volver con toda mi fuerza, energía, salud, motivación, pasión, y amor por este deporte que tantas alegrías me ha dado.