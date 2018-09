Tenis: Argentina y Colombia se enfrentan pensando en la Copa Davis de 2019

Argentina, campeón de la Copa Davis en 2016, se medirá del viernes al domingo ante Colombia, que lleva varios años en el Grupo 1 de la Zona Americana de la Copa Davis, en una eliminatoria que enfrentará a dos equipos que ya tienen su participación asegurada en la edición de 2019 por el cambio en el formato del torneo.

Sin embargo, tanto argentinos como colombianos intentarán conseguir una victoria que les permita medirse con rivales de menor jerarquía en el debut de la edición de 2019.

El equipo local está integrado por Diego Schwartzman (número 14 de la clasificación de la ATP), Guido Pella (62), Horacio Zeballos (31 del mundo en dobles) y Máximo González (41 en dobles).

El conjunto visitante lo conforman Daniel Galán (209), Santiago Giraldo (410), Cristian Rodríguez (501) y Alejandro Gómez (316 en dobles).

Los doblistas Robert Farah y Sebastián Cabal, número 9 y 10 del mundo respectivamente, se bajaron de la convocatoria.

Será la primera serie del equipo argentino tras el despido de Daniel Orsanic, campeón del torneo en 2016.

Los nuevos capitanes del conjunto local son Guillermo Coria, Guillermo Cañas y Gastón Gaudio, quien estará en el banquillo en esta serie.

La gran ausencia de Argentina es la de Juan Martín del Potro, número 4 del mundo, quien se retiró de la Copa Davis tras consagrarse campeón en 2016 para centrarse en el circuito.

En Colombia no está Alejandro González (354), quien prefirió no disputar esta serie.

Los partidos se jugarán en la provincia de San Juan en el estadio Aldo Cantoni, con capacidad para unos 5.000 espectadores y sobre tierra batida.

Argentina y Colombia se enfrentaron por Copa Davis dos veces, ambas con triunfo albiceleste: en 1998 en Buenos Aires (5-0) y en 2000 en Bogotá (4-1), siempre en el Grupo I de la Zona Americana.

El equipo local llegó a esta instancia tras vencer a Chile por 3-2, mientras que Colombia lo hizo al imponerse a Barbados (4-0) y Brasil (3-2).

El viernes se disputarán dos partidos desde las 11:00 local (9:00 a.m. en Colombia), el sábado el dobles desde las 12:00 (10:00 a.m.) y el viernes desde las 11:00 (9:00 a.m.) los dos partidos restantes.

Este jueves al mediodía se sortearán los cruces.