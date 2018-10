Video: el espectacular punto de Malek Jaziri ante Zverev en Pekín

El alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, cayó hoy eliminado en los octavos de final del Abierto de China ante el tunecino Malek Jaziri (61 del ránking ATP) que, demostrando un brillante juego, se impuso por 7-6(4), 2-6 y 6-4.

Ya en el primer set se vio que Jaziri, de 34 años, iba muy en serio, y es que planteó un partido muy físico, en el que cada punto se llevó al límite y donde Zverev, de 21 años, se veía que no estaba cómodo.



La igualdad era tal que el alemán, por momentos, empezó a desesperarse tratando de encontrar un resquicio por el que conseguir una rotura en el saque de su rival, pero no lo encontró, el partido se fue a la muerte súbita y ahí el afortunado fue el africano: primer set para él y saltaba la sorpresa en Pekín.



El joven talento alemán pareció captar el mensaje y desplegó todo su arsenal en la segunda manga, donde con un bombardeo constante de derecha consiguió el break que tanto se le había resistido durante el primer set.



La historia era totalmente diferente en esta fase del partido y Jaziri no podía parar las acometidas de Zverev, que se adjudicaría el segundo set por la vía rápida.



Se llegó así a la tercera y decisiva manga, donde parecía que el alemán entraba con mejor dinámica, pero lejos de amilanarse, el tunecino aguantó el envite.



Con 4-4 en el marcador, fue Jaziri quien consiguió, con un juego brillante, romper el saque a un Zverev que por momentos daba síntomas de impotencia.



Finalmente, el africano haría buena la rotura y se adjudicaría su saque para llevarse el partido y cambiar la dinámica histórica que tenía frente el alemán, pues el balance en encuentros previos era de tres victorias a una a favor de Zverev.



Jaziri pasó así por sorpresa a los cuartos de final del torneo de Pekín, donde le esperará el georgiano Nikoloz Basilashvili (34 de la ATP), que derrotó hoy al español Fernando Verdasco por 7-6(3) y 6-4.

