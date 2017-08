‘Teo’ dice estar feliz por volverse a ver con Falcao en la Selección Colombia

El atacante Teófilo Gutiérrez Roncancio dijo estar feliz por volverse a encontrar con Radamel Falcao García en la Selección Colombia, a la vez que lo alabó porque ha sido un hombre fundamental e el combinado patrio y espera poder hacer pareja en los partidos ante Venezuela y Brasil por las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Rusia 2018.

“Estoy feliz por volverme a encontrar con Falcao. Es un hombre importante para la Selección, es una gran persona, un gran líder. Estamos contentos de volver a tenerlo de vuelta, porque lo necesitamos para este tramo final en el que entra la Eliminatoria”, dijo Teo a los periodistas antes de reportarse al hotel Hilton Garden Inn, donde se concentra el combinado patrio.

Sobre su estado físico, Gutiérrez dijo estar bien de las dolencias que le aquejaban luego de haber sufrido un esguince de tobillo en el partido ante Millonarios. “Estoy recuperado, no jugué con Junior para no arriesgar. Ahora dependerá del profe Pékerman y de los médicos de la Selección si me ponen a jugar desde el primer minuto o no”.

“Yo siempre digo que mi objetivo es dar lo mejor de mí y este llamado a la Selección lo recibo con toda la alegría del mundo y espero darlo todo cuando me toque actuar”, apuntó.

También se mostró contento por el llamado de su compañero de fórmula en el ataque de Junior, Yimmi Chará. “Se lo merece y me alegro por él, esperemos que podamos jugar”.

Junto a Tófilo Gutiérrez se han reportado a la concentración el cesarense Farid Díaz y Giovanni Moreno. En el transcurso de las horas son esperados otros jugadores al sito donde estará concentrada la Selección.