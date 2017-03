Teófilo Gutiérrez anuncia que se va de Rosario Central

El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez anunció que se alejará del club argentino Rosario Central en mayo, luego de discutir con el entrenador uruguayo Paolo Montero, quien lo dejó al margen del equipo titular en el cotejo ante Quilmes por la decimosexta fecha del torneo de primera división.

El exdelantero de la selección colombiana ingresó como suplente en el agónico triunfo por 1-0 que Central obtuvo con gol del uruguayo Washington Camacho, y después del partido dijo que "si la decisión de sacarme fue futbolística, no la comparto con el técnico. No creo que al club le sirva que yo esté en el banco (de relevos)".

"Si me toca estar en el banco voy a apoyar, pero no me acostumbro. Vengo entregando todo en los entrenamientos y jugando bien", destacó Teo Gutiérrez, que de inmediato agregó que "cuando trabajo no pido explicaciones, soy un profesional. Tengo que disfrutar este momento porque en mayo me voy".

Gutiérrez había protagonizado una polémica el fin de semana pasado cuando discutió con el delantero y capitán Marco Ruben por la ejecución de un penal a favor de Central, que finalmente pateó y erró Ruben.

Esa controversia no cayó bien en el seno del plantel rosarino, aunque Gutiérrez dijo que "no pasó nada. Como todo goleador yo quiero meter el gol, pero nunca hubo gestos desubicados.

Quería patear el penal porque me sentía con confianza. He estado con grandes jugadores. Por eso le entregué el balón, porque es el capitán. Lo erró y hay que apoyarlo. Por eso se armó todo este lío".

Montero, por su lado, consideró que "Teo es uno más del grupo. Para mí fue una semana normal. En el segundo tiempo entró bien y me deja contento su actuación. Es una lástima que no lo hayan citado para las eliminatorias".

Gutiérrez llegó a Rosario Central en agosto del año pasado, pero desde entonces sólo anotó un gol en doce partidos disputados.