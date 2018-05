Tierra Bomba vivió una emocionante y masiva jornada de Surf

El I Torneo de Surf en Tierra Bomba fue todo un éxito.

Pedro Salazar, presidente de la Fundación Amigos del Mar, aseguró que el evento tuvo una gran aceptación y que el mismo buscaba que se siga viendo el surf como un deporte para los nativos de la isla.

“Este deporte los nativos lo llevan en su sangre, muchos de los practicantes lo hacen en tablitas normales”, dijo Salazar.

En la categoría Open Surf, el primer lugar lo ocupó Dilan Guerrero, en el segundo puesto llegó Jaider Cordoba y de tercero Daiver Cordoba.

En surf damas, Dania Moncaris se llevó los máximos honores, mientras que Deiris de la Hoz y Lindeisy Batista fueron segunda y tercera, respectivamente.

En Sup Race 1k, el que empleó menor tiempo en llegar a la meta fue Jesús David Castro. Jordan Moncaris fue segundo y Jader Fernández, tercero.

En Sup Race 2k, el primer lugar fue para Breison Llerena, el segundo para Steven Moncaris y el tercero, Juan José Pérez.

En Sup Race 4K, Manuel Rodríguez se empleó a fondo y fue primero. Leimer Morales llegó de segundo y Jaider Córdoba, tecero.

En Sup Race damas, Lindeisy Batista fue primera y Dania Moncaris, segunda.

Los patrocinadores del campeonato fueron: Colombia Kite, Mystic Colombia, Mokana, Windspot, Pezetarian, Boating Cartagena, Restaurante Santo Toribio, Technolaser, Galería Libro Café, Espacio Producciones, Nashoot, Fabián Álvarez, Luxvisual Studio y la Liga de Surf de Bolívar.